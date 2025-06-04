4 июня отмечается Международный день корги

Корги - одна из самых знаменитых и любимых пород собак в мире. Они известны своими особенными пропорциями тела, дружелюбным характером и выразительной мордочкой. Существует две основные породы: вельш-корги пемброк (Pembroke Welsh Corgi) и вельш-корги кардиган (Cardigan Welsh Corgi).

В валлийской мифологии корги считались боевыми и верховыми лошадьми эльфов, потому что отметины на их спинах напоминают седло.

Этот день отмечается мероприятиями по всему миру:

Встречи и мероприятия с корги: в таких городах, как Омаха, Эшвилл и Питтсбург, проводятся встречи корги, в которых участвуют собаки и их владельцы.

Благотворительные мероприятия: организуются мероприятия и сборы средств для небольших организаций по спасению корги, которые часто остаются незамеченными крупными спонсорами.

Активность в социальных сетях: люди делятся фотографиями и историями своих корги, используя хэштег #InternationalCorgiDay.

Даже если вы не являетесь владельцем корги, этот день - напоминание о том, что вы всегда можете сделать пожертвование в пользу приютов и поддержать наших четвероногих друзей!

Корги на улицах Риги. Фото: TVNET

Корги - это не просто собака, это образ жизни! Их харизма, преданность и юмор делают их уникальными членами семьи. Но это и большая ответственность!

Видео: Парад корги в Риге, 2024 год

Видео: Парад корги в Риге, 2023 год

Видео: Парад корги в Риге, 2024 год