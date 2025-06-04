4 июня отмечается Международный день корги

Международный день корги отмечается ежегодно 4 июня. Этот день был учрежден в 2019 году четырьмя руководителями сообщества любителей корги Omaha Corgi Crew, чтобы объединить поклонников этой породы и поддержать организации по спасению корги и других собак.
Корги - одна из самых знаменитых и любимых пород собак в мире. Они известны своими особенными пропорциями тела, дружелюбным характером и выразительной мордочкой. Существует две основные породы: вельш-корги пемброк (Pembroke Welsh Corgi) и вельш-корги кардиган (Cardigan Welsh Corgi).
В валлийской мифологии корги считались боевыми и верховыми лошадьми эльфов, потому что отметины на их спинах напоминают седло.
Этот день отмечается мероприятиями по всему миру:
Встречи и мероприятия с корги: в таких городах, как Омаха, Эшвилл и Питтсбург, проводятся встречи корги, в которых участвуют собаки и их владельцы.
Благотворительные мероприятия: организуются мероприятия и сборы средств для небольших организаций по спасению корги, которые часто остаются незамеченными крупными спонсорами.
Активность в социальных сетях: люди делятся фотографиями и историями своих корги, используя хэштег #InternationalCorgiDay.
Даже если вы не являетесь владельцем корги, этот день - напоминание о том, что вы всегда можете сделать пожертвование в пользу приютов и поддержать наших четвероногих друзей!
Корги - это не просто собака, это образ жизни! Их харизма, преданность и юмор делают их уникальными членами семьи. Но это и большая ответственность!
Видео: Парад корги в Риге, 2024 год
Видео: Парад корги в Риге, 2023 год
Видео: Парад корги в Риге, 2024 год
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