В Украине простились с бойцом из Латвии

Проститься с Никтой прибыли его товарищи из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

По словам боевых товарищей, "Латвийца" любили абсолютно все - как близкие друзья, так и случайные знакомые. Он легко находил общий язык даже с теми, с кем приходилось сидеть в одних окопах. Его друзья обещают сделать все, чтобы память о нем жила всегда.

Никита погиб, выполняя боевое задание 13 мая в селе Нововодяное Сватовского района Луганской области. Его подразделение находилось на позициях, когда началась атака противника. Первоначально бойцы смогли ее отразить, однако вскоре последовало нападение беспилотников. Один из дронов сбросил боеприпас, тяжело ранив Никиту. Его товарищ попытался эвакуировать бойца, но во время чрезвычайно сложной эвакуации последовала повторная атака дрона. В результате оба - и Никита, и эвакуировавший его товарищ - погибли. В начале июля Никите исполнилось бы 28 лет.

Никита Таренов стал третьим добровольцем - гражданином Латвии, погибшим во время полномасштабного вторжения России в Украину. Он заплатил высшую цену за свободную Украину и свободную Латвию, так как сегодня оборона Латвии начинается именно в Украине.