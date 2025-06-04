НАТО существенно расширит свои военные возможности, сообщают источники

По данным агентства, НАТО планирует повысить нынешние цели примерно на 30%. В новые задачи входит увеличение запасов ракет большой дальности и беспилотников, а также укрепление систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Для реализации этих целей страны-члены НАТО получат обновленные национальные планы, сообщили источники. Официальное принятие этих планов запланировано на четверг, 5 июня, на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, отмечает DPA.

Однако достичь новых показателей будет непросто. Высокопоставленные представители НАТО уже признали, что страны альянса сейчас отстают от выполнения текущих планов примерно на 30%.

Конкретные цели, поставленные перед отдельными странами, остаются засекреченными, хотя ожидается, что после четверговой встречи некоторые детали все же будут озвучены.