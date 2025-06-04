НАТО существенно расширит свои военные возможности, сообщают источники

НАТО собирается значительно расширить свои военные возможности, чтобы сдерживать угрозы и укрепить оборону от опасности, исходящей от России, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе.
По данным агентства, НАТО планирует повысить нынешние цели примерно на 30%. В новые задачи входит увеличение запасов ракет большой дальности и беспилотников, а также укрепление систем противовоздушной обороны и артиллерии.
Для реализации этих целей страны-члены НАТО получат обновленные национальные планы, сообщили источники. Официальное принятие этих планов запланировано на четверг, 5 июня, на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, отмечает DPA.
Однако достичь новых показателей будет непросто. Высокопоставленные представители НАТО уже признали, что страны альянса сейчас отстают от выполнения текущих планов примерно на 30%.
Конкретные цели, поставленные перед отдельными странами, остаются засекреченными, хотя ожидается, что после четверговой встречи некоторые детали все же будут озвучены.
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