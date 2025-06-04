Прежде чем принять такое решение, обе страны требуют дополнительных гарантий относительно экономических и юридических последствий подобного шага, отмечает издание.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи в интервью Politico заявил, что Париж поддерживает предложенную ЕС стратегию диверсификации энергопоставок. В то же время он косвенно подтвердил намерение Франции заменить поставки российского газа катарским.

В свою очередь, Бельгия, занимающая второе место после Франции по закупкам российского газа в ЕС, намерена сначала получить отчет, детально раскрывающий экономические последствия прекращения поставок из России.

"Прежде чем ЕС представит свои предложения, мы просим Еврокомиссию предоставить подробную оценку воздействия этих мер", - цитирует газета слова бельгийского министра энергетики Матьё Бье. По его словам, Бельгия планирует провести технические консультации о том, как решение ЕС отказаться от российских энергоресурсов повлияет на бельгийскую инфраструктуру для сжиженного природного газа.

Тем временем другие крупные импортеры российского СПГ - Испания и Нидерланды - готовы поддержать ожидаемое решение Евросоюза, предусматривающее прекращение контрактов на закупку российского газа, сообщает Politico.

Согласно данным аналитической компании энергетического рынка Kpler, в 2024 году Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания импортировали из России 16,77 млн тонн СПГ. Общий доход России от продажи СПГ в эти четыре страны ЕС за прошлый год превысил 6 миллиардов евро.