Венский оркестр Моцарта возвращается в Ригу

"Лучшая часть поездки в Вену. Определенно стоит потраченных денег. Впечатляющая и очень радостная атмосфера, с тремя произведениями на бис!!"

"Прекрасный опыт. Удивительное место, хороший оркестр и оперное исполнение. Мы не поклонники классической музыки, но это стоило посетить".

"Кульминация нашей поездки в Вену. Очень профессиональный оркестр, энергичный дирижер, замечательные солисты, прекрасная подборка произведений Моцарта, красивые костюмы той эпохи, прекрасная площадка. Все, о чем можно только мечтать, и даже больше!"

А в зимний сезон музыканты отправляются радовать слушателей в другие города по всему миру. В этом декабре Рига - одно из немногих мест, которым посчастливилось попасть в плотный график элегантного оркестра.

В концерте прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер "Волшебная флейта", "Дон Жуан", "Женитьба Фигаро", фрагменты из 40-й и 41-й симфоний, конечно же, "Маленькая ночная серенада" и другие великие и любимые произведения.

Билеты уже можно приобрести во всех точках продажи Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.