Осмысление новой глобальной экономики

Вторая серьезная проблема связана с демографией. Население планеты продолжает стремительно расти: по прогнозам ООН, к 2100 году население увеличится до 11,2 млрд человек (с 8,1 млрд сейчас). Уже сегодня почти 90% мирового населения проживает в бедных развивающихся странах.

В экономически бедных регионах, таких как Африка, Индия и Ближний Восток, ожидается рост населения на уровне или выше коэффициента воспроизводства: 2,1 рождения на женщину. Поэтому в этих регионах сохранится перекос в сторону молодежи. Сегодня в Африке 50-60% населения моложе 25 лет, а в странах ОЭСР - всего 20%.