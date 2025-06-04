Официально объявлены соперники латвийских хоккеистов на ЧМ-2026

Мужская сборная Латвии по хоккею в группе А на чемпионате мира 2026 года в Цюрихе встретится с финалистами 2025 года США и Швейцарией, а также Финляндией, Германией, Австрией, Венгрией и Великобританией, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на платформе X в среду, 4 июня.