Официально объявлены соперники латвийских хоккеистов на ЧМ-2026

Мужская сборная Латвии по хоккею в группе А на чемпионате мира 2026 года в Цюрихе встретится с финалистами 2025 года США и Швейцарией, а также Финляндией, Германией, Австрией, Венгрией и Великобританией, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на платформе X в среду, 4 июня.
В группе В во Фрибуре сыграют Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения и Италия.
Как сообщалось, в финале чемпионата мира 2025 года в Стокгольме американцы обыграли Швейцарию со счетом 1:0 в дополнительное время, завоевав золото впервые с 1960 года, а в матче за третье место Швеция победила Данию со счетом 6:2.
Сборная Латвии заняла на чемпионате 10-е место.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария, с 15 по 31 мая.
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