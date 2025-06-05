Социолог: неопределившиеся избиратели могут существенно повлиять на результаты выборов

Он отметил, что доля неопределившихся избирателей перед выборами велика, и теоретически каждая партия имеет шанс получить их голоса. Поэтому выбор значительной части избирателей будет зависеть от предвыборных дебатов.

"Если посмотреть на данные опросов, то сравнительно большая часть избирателей в ходе послевыборных опросов отмечает, что они приняли решение либо в день выборов, либо прямо на избирательном участке", - сказал Кактиньш.

Это связано с тем, что у большинства политических партий нет устойчивого электората - избирателей, у которых есть более одной причины голосовать за конкретную партию. В большинстве случаев у них имеется только один мотив, поэтому их выбор носит ситуативный характер, а симпатии легко меняются.

Для того чтобы сформировался стабильный электорат, между партиями и избирателями должно возникнуть определенное "душевное родство" - общность идей, видения и доктрин, а в Латвии, по словам Кактиньша, у большинства партий - большие проблемы с идеологическим ядром.