Рассуждая о декларации "О предотвращении последствий русификации", Росликов использовал с трибуны Сейма русский язык, что является нарушением.

Выступая на повышенных тонах, он заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами. Депутат задался риторическими вопросами о том, что еще будет придумано для русскоязычных: "отдельные закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Росликов также отметил, что различными законами и решениями государство "бомбило наши семьи", имея в виду русскоязычные семьи.

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, поэтому без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски воскликнул "Русский язык - наш язык!", а также показал грубый жест. За это было принято решение исключить его на время этого заседания и выдворить из зала.

После исключения Росликова из одного заседания Сейма был объявлен десятиминутный перерыв, а самому депутату было предписано покинуть зал заседаний.

Как сообщалось, недавно после почти двухлетней работы Сейм принял в окончательном чтении поправки к парламентскому регламенту, которые среди прочего закрепляют обязанность депутатов в общении в парламенте пользоваться только государственным языком.

Видео: Выступление Росликова на заседании Сейма