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Маэстро о Пугачевой, Бусулисе, внучке Монике и 14-летней звезде на сцене Латвии

3 июня в гостинице Radisson Blu Latvija прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю Rīgas Ritmi 2025, в которой принял участие латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс. TVNET+ удалось пообщаться с маэстро и задать ему несколько вопросов.

В беседе с TVNET+ маэстро Раймонд Паулс прокомментировал сравнение 14-летней Элеоноры Гиберте с Аллой Пугачевой в юности, рассказал о том, как идут дела у его внучки Моники Педерсен, оценил латвийскую музыкальную сцену и назвал артиста номер один в Латвии. 

Видео: Интервью с Раймондом Паулсом (тизер)


Напомним, в этом году фестиваль Rīgas Ritmi пройдет со 2 по 5 июля, а центральной концертной площадкой станет сад Рижского Домского собора. 3 и 4 июля там выступят главные приглашенные артисты - американская джаз-фанк-группа Kennedy Administration и американская певица Шейна Стил с премьерой программы маэстро Раймонда Паулса Shayna Steele sings Raimonds Pauls.

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