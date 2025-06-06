Маэстро о Пугачевой, Бусулисе, внучке Монике и 14-летней звезде на сцене Латвии

3 июня в гостинице Radisson Blu Latvija прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю Rīgas Ritmi 2025, в которой принял участие латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс. TVNET+ удалось пообщаться с маэстро и задать ему несколько вопросов.
В беседе с TVNET+ маэстро Раймонд Паулс прокомментировал сравнение 14-летней Элеоноры Гиберте с Аллой Пугачевой в юности, рассказал о том, как идут дела у его внучки Моники Педерсен, оценил латвийскую музыкальную сцену и назвал артиста номер один в Латвии.
Видео: Интервью с Раймондом Паулсом (тизер)