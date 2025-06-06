Маэстро о Пугачевой, Бусулисе, внучке Монике и 14-летней звезде на сцене Латвии

В беседе с TVNET+ маэстро Раймонд Паулс прокомментировал сравнение 14-летней Элеоноры Гиберте с Аллой Пугачевой в юности, рассказал о том, как идут дела у его внучки Моники Педерсен, оценил латвийскую музыкальную сцену и назвал артиста номер один в Латвии.