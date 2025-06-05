Путин созвонился с новым папой римским: обсудили войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 4 июня, позвонил папе римскому Льву XIV, и они обсудили ситуацию в Украине.
Ватикан подтвердил, что такой телефонный разговор состоялся, и сообщил, что папа призвал Россию сделать жест, который приблизит мир. Лев XIV также "подчеркнул важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта". Кроме того, обсуждались гуманитарная ситуация и обмен заключенными между Россией и Украиной.
Папа также поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла за добрые пожелания в связи с его вступлением на папский престол. Лев XIV "подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мир, защищать жизнь и стремиться к истинной религиозной свободе", говорится в заявлении Ватикана.
После телефонного разговора между Путиным и папой римским Кремль сообщил, что Путин в беседе выразил желание достичь мира политическими и дипломатическими средствами. Кремль охарактеризовал разговор как конструктивный.
Это был первый телефонный разговор между Путиным и папой римским с момента избрания Льва XIV главой Римско-католической церкви.
В мае Лев XIV заявил, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной. Киев согласился на это предложение, но министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил его, заявив, что православным странам было бы неразумно проводить такие переговоры на католической земле.
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