Путин созвонился с новым папой римским: обсудили войну в Украине

Ватикан подтвердил, что такой телефонный разговор состоялся, и сообщил, что папа призвал Россию сделать жест, который приблизит мир. Лев XIV также "подчеркнул важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта". Кроме того, обсуждались гуманитарная ситуация и обмен заключенными между Россией и Украиной.

Папа также поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла за добрые пожелания в связи с его вступлением на папский престол. Лев XIV "подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мир, защищать жизнь и стремиться к истинной религиозной свободе", говорится в заявлении Ватикана.

После телефонного разговора между Путиным и папой римским Кремль сообщил, что Путин в беседе выразил желание достичь мира политическими и дипломатическими средствами. Кремль охарактеризовал разговор как конструктивный.

Это был первый телефонный разговор между Путиным и папой римским с момента избрания Льва XIV главой Римско-католической церкви.

В мае Лев XIV заявил, что Ватикан готов принять мирные переговоры между Россией и Украиной. Киев согласился на это предложение, но министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил его, заявив, что православным странам было бы неразумно проводить такие переговоры на католической земле.