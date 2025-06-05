Сейм пока отказался рассматривать декларацию "О предотвращении последствий русификации"

В четверг, 5 июня, Сейм не поддержал рассмотрение поданной за пару дней до муниципальных выборов оппозиционным Национальным объединением декларации "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий" на следующем заседании парламента.