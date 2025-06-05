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Alexandra Nekrasova
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Сейм пока отказался рассматривать декларацию "О предотвращении последствий русификации"

Здание Сейма.

В четверг, 5 июня, Сейм не поддержал рассмотрение поданной за пару дней до муниципальных выборов оппозиционным Национальным объединением декларации "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий" на следующем заседании парламента.

Депутаты передали этот вопрос в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке.

В Нацобъединении считают, что декларация послужит "важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".

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