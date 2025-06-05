Помощь России и разжигание ненависти к Латвии: VDD требует предъявить обвинение Гапоненко

Служба государственной безопасности (VDD) 30 мая обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против прокремлевского активиста Александра Гапоненко за оказание помощи России в антилатвийской деятельности и провоцирование ненависти к латвийскому народу, сообщает агентство LETA.
Не называя имени человека, служба сообщила, что "известный и давно действующий прокремлевский активист" был задержан 13 февраля этого года в связи с высказываниями, сделанными во время публичной дискуссии в Москве. Он призывал к нанесению ущерба национальной безопасности Латвии, а также выразил поддержку России в нападении на Украину.
Прокремлевский активист остается под стражей в качестве меры пресечения. Также продолжается расследование в отношении нескольких других граждан Латвии, принимавших участие в дискуссии в Москве.
Как сообщила адвокат Гапоненко Имма Янсоне после ареста активиста, он считает, что не совершал инкриминируемое ему преступление.
В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовки к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.
В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.
Изучив прозвучавшие на конференции высказывания, VDD начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статях 81.1 и 78 Уголовного закона, а именно в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и розни. Сотрудники VDD задержали Гапоненко и провели по его месту жительства обыск.
Гапоненко, 1954 года рождения, ранее был осужден за разжигание национальной розни и действия, направленные против Латвии, а также проходит по другому делу.
Весной 2022 года Верховный суд не принял кассационную жалобу, а потому вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гапоненко был признан виновным в разжигании национальной розни и деятельности, направленной против Латвии, и приговорен к условному лишению свободы.
По этому делу Гапоненко обвинялся, например, в распространении в интернете в период с конца 2017 года по весну 2018 года ложных утверждений, используемых в российских пропагандистских СМИ, о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычных жителей и возможном геноциде, якобы осуществляемом латвийской армией и союзниками по НАТО.
В одной из своих статей Гапоненко сообщил, что в Латвию прибывают бойцы спецподразделений США, которые выдают себя за российских повстанцев и провоцируют массовые беспорядки, чтобы создать основу для принятия мер против лидеров русского движения.
Гапоненко предъявлено обвинение по другому делу о разжигании национальной розни. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде.
Гапоненко неоднократно упоминался в годовых отчетах VDD.
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