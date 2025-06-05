Помощь России и разжигание ненависти к Латвии: VDD требует предъявить обвинение Гапоненко

Изучив прозвучавшие на конференции высказывания, VDD начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статях 81.1 и 78 Уголовного закона, а именно в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и розни. Сотрудники VDD задержали Гапоненко и провели по его месту жительства обыск.

Гапоненко, 1954 года рождения, ранее был осужден за разжигание национальной розни и действия, направленные против Латвии, а также проходит по другому делу.

Весной 2022 года Верховный суд не принял кассационную жалобу, а потому вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гапоненко был признан виновным в разжигании национальной розни и деятельности, направленной против Латвии, и приговорен к условному лишению свободы.

По этому делу Гапоненко обвинялся, например, в распространении в интернете в период с конца 2017 года по весну 2018 года ложных утверждений, используемых в российских пропагандистских СМИ, о возрождении фашизма в Латвии, преследовании русскоязычных жителей и возможном геноциде, якобы осуществляемом латвийской армией и союзниками по НАТО.

В одной из своих статей Гапоненко сообщил, что в Латвию прибывают бойцы спецподразделений США, которые выдают себя за российских повстанцев и провоцируют массовые беспорядки, чтобы создать основу для принятия мер против лидеров русского движения.

Гапоненко предъявлено обвинение по другому делу о разжигании национальной розни. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

Гапоненко неоднократно упоминался в годовых отчетах VDD.