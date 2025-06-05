Главное за 5 июня Дело "Лембергс против Латвии", сложности сдачи экзамена в CSDD и Гудков выступил в Риге

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Вокруг куклы, мягкие игрушки, детские стулья и коляски. Через окно периодически проникают солнечные лучи. Мы устроились на мягком ковре, тогда как мама сидит напротив на надувном мяче и нянчит свою трехмесячную дочку. Вроде бы бытовая ситуация, если бы это не была тюрьма. Софии (имя изменено) осталось провести за решеткой еще четыре года, и она ждет момента, когда сможет попросить досрочного освобождения.

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За рубежом:

Заявление командующего вооруженными силами Германии генерала Карстена Брейера о том, что Россия может напасть на страны Балтии через четыре года, вызвало у многих тревогу и неуверенность, пишет бывший командующий Силами обороны и депутат Европарламента от "Отечества" Рихо Террас. Его комментарий публикует портал Rus.Postimees.

Украинские войска нанесли удар по ракетным установкам "Искандер" в Брянской области России - как минимум одна установка уничтожена, сообщили в четверг, 5 июня, в Генеральном штабе ВСУ.

На свежих спутниковых снимках российской авиабазы "Белая" в Иркутской области хорошо видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Кроме него целью беспилотников была авиабаза "Оленья" в Мурманской области.

В НАТО проанализировали операцию СБУ "Паутина" и привели независимые данные о нанесенном ВВС РФ ущербе. "Ни одна часть России не является неприкасаемой для Украины", - сказали DW в альянсе.

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