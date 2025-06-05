Главное за 5 июня Дело "Лембергс против Латвии", сложности сдачи экзамена в CSDD и Гудков выступил в Риге

Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - Европейский суд по правам человека огласил решение по делу "Лембергс против Латвии", со спектаклем "Солнечная линия" выступили Александр Гудков и Наталья Еприкян, а RUS TVNET разобрался, почему так сложно сдать экзамен на водительские права. Об этих и других новостях четверга, 5 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Пройдены бесчисленные уроки вождения с инструктором, потрачена большая сумма денег, родители и друзья продолжают спрашивать, когда наконец будут права... Но уже в который раз приходится возвращаться с экзамена без заветного документа. Мы поинтересовались у заместителя руководителя рижского центра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Альберта Круминьша, почему так сложно сдать экзамен на водительские права.
В четверг, 5 июня, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") против Латвии, связанную с высказываниями бывшего министра охраны окружающей среды и регионального развития Эдмунда Спруджа о том, что "вор должен сидеть в тюрьме".
Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") большинством голосов парламентариев в четверг, 5 июня, исключен из заседания парламента.
Оппозиционные депутаты от "Объединенного списка" (ОС) обратились в Государственную полицию с просьбой привлечь к ответственности депутата Алексея Росликова ("Стабильности!") за то, что он говорил на русском языке и демонстрировал грубые жесты во время заседания Сейма в четверг, 5 июня.
Вокруг куклы, мягкие игрушки, детские стулья и коляски. Через окно периодически проникают солнечные лучи. Мы устроились на мягком ковре, тогда как мама сидит напротив на надувном мяче и нянчит свою трехмесячную дочку. Вроде бы бытовая ситуация, если бы это не была тюрьма. Софии (имя изменено) осталось провести за решеткой еще четыре года, и она ждет момента, когда сможет попросить досрочного освобождения.
За рубежом:
Заявление командующего вооруженными силами Германии генерала Карстена Брейера о том, что Россия может напасть на страны Балтии через четыре года, вызвало у многих тревогу и неуверенность, пишет бывший командующий Силами обороны и депутат Европарламента от "Отечества" Рихо Террас. Его комментарий публикует портал Rus.Postimees.
Украинские войска нанесли удар по ракетным установкам "Искандер" в Брянской области России - как минимум одна установка уничтожена, сообщили в четверг, 5 июня, в Генеральном штабе ВСУ.
На свежих спутниковых снимках российской авиабазы "Белая" в Иркутской области хорошо видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Кроме него целью беспилотников была авиабаза "Оленья" в Мурманской области.
В НАТО проанализировали операцию СБУ "Паутина" и привели независимые данные о нанесенном ВВС РФ ущербе. "Ни одна часть России не является неприкасаемой для Украины", - сказали DW в альянсе.
"А я - п*****ст!" - выкрикивает ученик основной школы в Эстонии, распахнув дверь класса прямо посреди урока. Несколько минут назад его выгнали в коридор за то, что то он не слушался учителя и мешал другим. Теперь он решил без разрешения вернуться в класс - но не чтобы учиться, а чтобы устроить беспорядок, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На сцене Дома Рижского Латышского общества со спектаклем "Солнечная линия" выступили бывшие кавээнщики и участники Comedy Woman Александр Гудков и Наталья Еприкян. Почему зрители так громко смеялись над грустной историей и что в ней оказалось самым выдающимся - рассказывает TVNET+.
Холодный суп - неотъемлемая часть летнего сезона, в этом нет никаких сомнений. Большинству он нравится. Те, кому не нравится классический вариант со свеклой, могут насладиться белыми версиями или отправиться во вкусовое путешествие в Испанию, приготовив гаспачо. Но в этом году холодный суп расправил крылья - по соседству прошел уже третий фестиваль, в Maxima можно купить различные аксессуары и кухонные принадлежности розового цвета, подчеркивающие ингредиенты супа, в ювелирном магазине - приобрести амулет холодного супа Baltijas garša, а Skrīveru pārtikas kombināts выпускает "Коровку" со вкусом холодного супа.
После субботнего 4-го "Большого концерта" (4. Lielais koncerts) на Большой эстраде Межапарка посетители в социальных сетях выражали признательность за прекрасный концерт, но были озадачены плохим качеством звука. TVNET+ связался с музыкантом Густаво, одним из организаторов концерта, чтобы выяснить, обоснованы ли эти жалобы.
Согласно сообщениям в социальных сетях, певица, победительница шоу X Faktors Emilija недавно попала в автомобильную аварию в центре Риги.
Согласно данным Европейской программы экологического мониторинга Copernicus, с конца прошлой недели Европу накрывает дым от масштабных лесных пожаров в Канаде. Концентрация дыма в верхних слоях тропосферы настолько велика, что солнце окрашивается в красный цвет задолго до заката, в том числе и над Латвией, сообщает портал lsm.lv.
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