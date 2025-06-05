Видео В Резекненском крае после погони задержаны нарушители границы и перевозчик

Государственная погранохрана 3 июня в ходе мониторинга приграничных регионов заметила автомобиль Audi A6, в котором, предположительно, перевозились лица, незаконно пересекшие границу. Информация была передана должностным лицам полиции, которые незамедлительно приступили к розыску указанной машины.

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Вскоре после этого полицейские обнаружили разыскиваемое транспортное средство и, используя специальные световые и звуковые сигналы оперативных транспортных средств, несколько раз велели водителю остановить машину. Водитель не отреагировал, в связи с чем правоохранители начали погоню. Автомобиль удалось остановить в Дрицанской волости Резекненского края.

При осмотре транспортного средства было установлено, что в салоне легкового автомобиля находятся шесть лиц различного происхождения, которые незаконно пересекли границу.

Против перевозчика начат уголовный процесс по части третьей статьи 285.1 Уголовного закона об обеспечении незаконного пребывания в Латвии большому количеству лиц.

Шесть нарушителей пограничного режима в соответствии со статьей 4 закона о Государственной пограничной охране были отправлены обратно через границу в страну, из которой прибыли в Латвию.

В целом за этот год пресечено уже 4615 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране. В среду, 4 июня, попытку незаконного пересечения границы предприняли 90 человек.

По гуманитарным соображениям в Латвии в этом году приняты 12 человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.