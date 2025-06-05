"Никого не виню, но нам нужно решение" - Звиедрис о проблемах системы на местных выборах

Количество подключений к Электронному онлайн-регистру избирателей можно прогнозировать, признал в беседе с LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.
Когда избирательные участки открылись вечером в среду, 4 июня, власти констатировали "беспрецедентно высокий спрос на услугу электронной регистрации избирателей в режиме онлайн", из-за чего включилась система безопасности, которая заблокировала регистр. Первоначально Центральная избирательная комиссия (ЦИК), ссылаясь на Государственное агентство цифрового развития (VDAA), назвала ситуацию "внешней угрозой".
Однако через некоторое время ЦИК выпустила заявление о том, что запросы на доступ были законными, и доступ к регистру был восстановлен.
Отвечая на вопрос о том, как мог возникнуть беспрецедентный спрос на услугу электронной регистрации избирателей в режиме онлайн, Звиедрис отметил, что количество избирательных участков известно заранее. Известно и количество устройств, с помощью которых можно получить доступ к регистру. "Поэтому можно спрогнозировать количество подключений, когда избирательные участки будут открываться и закрываться", - сказал Звиедрис.
Помимо проблем с регистром, возникли проблемы с Информационной системой выборов. Как и в понедельник, работа системы, предоставляющей данные о явке избирателей, была нарушена в среду, свидетельствует информация, имеющаяся у агентства LETA.
Звиедрис сообщил, что, согласно инструкциям, после закрытия избирательных участков сотрудники избирательных участков пытались подключиться к системе, чтобы передать информацию о явке избирателей. Однако в системе произошел сбой и передать данные не удалось.
Он признал, что за среду это была уже вторая система, которая не сработала так, как нужно.
При этом глава Рижской избирательной комиссии уверен, что проблемы с обеими системами не оказывают прямого влияния на избирателей и результаты выборов, если только кто-то из избирателей не передумает голосовать, увидев большую очередь на избирательном участке.
Звиедрис признал, что сотрудники участков могут совершать ошибки. Но в большинстве случаев, по его словам, они следуют инструкциям - если им нужно войти в систему после закрытия избирательных участков и предоставить информацию о явке, они должны это сделать.
Он подчеркнул, что не обвиняет никого и не ищет виноватых в сложившейся ситуации. "Нам просто нужно решение", - сказал Звиедрис.
Ранее TVNET сообщал, что вечером в среду временно не работал Электронный онлайн-регистр избирателей, из-за чего остановилась работа муниципальных избирательных участков. Тогда представитель ЦИК Андрей Вайварс заявил, что было зафиксировано внешнее воздействие на работу избирательной системы.
Проблемы с IT-системой были зафиксированы и в первый день предварительного голосования 2 июня - тогда из-за технических неполадок избирательные комиссии испытывали трудности с передачей данных о явке.
По предварительным данным, за два первых дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 3,51% избирателей.
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