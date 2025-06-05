"Никого не виню, но нам нужно решение" - Звиедрис о проблемах системы на местных выборах

Он признал, что за среду это была уже вторая система, которая не сработала так, как нужно.

При этом глава Рижской избирательной комиссии уверен, что проблемы с обеими системами не оказывают прямого влияния на избирателей и результаты выборов, если только кто-то из избирателей не передумает голосовать, увидев большую очередь на избирательном участке.

Звиедрис признал, что сотрудники участков могут совершать ошибки. Но в большинстве случаев, по его словам, они следуют инструкциям - если им нужно войти в систему после закрытия избирательных участков и предоставить информацию о явке, они должны это сделать.

Он подчеркнул, что не обвиняет никого и не ищет виноватых в сложившейся ситуации. "Нам просто нужно решение", - сказал Звиедрис.

Ранее TVNET сообщал, что вечером в среду временно не работал Электронный онлайн-регистр избирателей, из-за чего остановилась работа муниципальных избирательных участков. Тогда представитель ЦИК Андрей Вайварс заявил, что было зафиксировано внешнее воздействие на работу избирательной системы.

Проблемы с IT-системой были зафиксированы и в первый день предварительного голосования 2 июня - тогда из-за технических неполадок избирательные комиссии испытывали трудности с передачей данных о явке.

По предварительным данным, за два первых дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 3,51% избирателей.