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За четыре дня на местных выборах проголосовала десятая часть избирателей

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Обновлено 5 июня 2025, 14:59
Избиратели голосуют на выборах.

За четыре дня предварительного голосования на выборах самоуправлений Латвии проголосовали 10,2% жителей, имеющих право голоса, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ходе предварительного голосования проголосовали в общей сложности 140 428 избирателей, или 10,2%.

Наибольшая активность наблюдается в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,18% жителей, далее следуют Видземе с 10,49%, Латгале с 8,93% и Земгале с 8,56% проголосовавших. Самая низкая активность - в Курземе, где до сих пор проголосовали 8,17% избирателей.

Предварительное голосование в понедельник, 2 июня, и в среду, 4 июня, сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и регистров. Во вторник, 3 июня, и в четверг, 5 июня, сообщений о существенных проблемах не поступало.

Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений еще можно в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00.

В субботу - основной день выборов.

Галерея: Досрочное голосование на муниципальных выборах

 

 

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