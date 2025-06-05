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Видео Автомобиль врезался в стену здания в Плявниеках

Разбитый автомобиль.

Утром в четверг, 5 июня, автомобиль въехал в стену здания на улице Аугуста Деглава в рижском микрорайоне Плявниеки, сообщили RUS TVNET в Госполиции.

Авария произошла около 10:00. По предварительной информации, имеющейся у полиции, водитель BMW вылетел с проезжей части и врезался в стену здания.

В результате аварии никто не пострадал.

Госполиция расследует обстоятельства ДТП.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что, прежде чем въехать в стену, автомобиль протаранил барьер вдоль дороги и в результате аварии основательно пострадал. Сильно повреждено и само здание.

Видео: Съемка очевидца, переданная TVNET

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