Видео Автомобиль врезался в стену здания в Плявниеках

Утром в четверг, 5 июня, автомобиль въехал в стену здания на улице Аугуста Деглава в рижском микрорайоне Плявниеки, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
Авария произошла около 10:00. По предварительной информации, имеющейся у полиции, водитель BMW вылетел с проезжей части и врезался в стену здания.
В результате аварии никто не пострадал.
Госполиция расследует обстоятельства ДТП.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что, прежде чем въехать в стену, автомобиль протаранил барьер вдоль дороги и в результате аварии основательно пострадал. Сильно повреждено и само здание.
Видео: Съемка очевидца, переданная TVNET
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