Видео Автомобиль врезался в стену здания в Плявниеках

Авария произошла около 10:00. По предварительной информации, имеющейся у полиции, водитель BMW вылетел с проезжей части и врезался в стену здания.

В результате аварии никто не пострадал.

Госполиция расследует обстоятельства ДТП.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что, прежде чем въехать в стену, автомобиль протаранил барьер вдоль дороги и в результате аварии основательно пострадал. Сильно повреждено и само здание.

Видео: Съемка очевидца, переданная TVNET