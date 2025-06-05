SAB: К действиям России в инфополе нужно относиться ответственно, но не преувеличивать их влияние

Но к таким передачам и звучащим в них заявлениям нужно относиться критически. Они следуют коммерческой логике, а именно, возбуждение ажиотажа обусловлено необходимостью привлечь к себе внимание. Однако это имеет и политическую значимость: на фоне таких экстравагантных личностей и заявлений Путин кажется соразмерным и рациональным, что помогает поддерживать его публичный образ и таким образом приумножать поддержку его позиции.

В то же время значительная часть посланий нацелена и на аудитории за пределами России. Эта аудитория, в свою очередь, делится на несколько подкатегорий.

Одна из аудиторий - проживающие за рубежом соотечественники и пророссийски настроенные лица. Эта аудитория уже поддерживает проводимую Россией политику, и смена ее мнений не требуется. Россия нередко использует представителей этой аудитории - разных пророссийских активистов - для создания и распространения пропаганды и дезинформации.

В долгосрочной перспективе Россия почти наверняка надеется на то, что ее информационные действия достигнут и международного сообщества. Ее цель - добиться, чтобы международное сообщество оказывало давление на Латвию с целью изменить политику действий по отношению к России, считает SAB.