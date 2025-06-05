В Латвии стало меньше вакансий: новые данные о рынке труда

В частном секторе было 11 900 вакансий, что на 1500, или на 11,4%, меньше, чем в первом квартале 2024 года, а в государственном секторе - 9600 вакансий, что на 1500, или на 13,1%, меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из всех имеющихся в Латвии рабочих мест, то есть занятых и вакантных вместе, 2,4% были вакантными, из них 3,2% - в государственном секторе и 2% - в частном секторе.

В первом квартале 2025 года в Латвии было 871 200 занятых рабочих мест. По сравнению с первым кварталом 2024 года среднее количество занятых рабочих мест в стране уменьшилось на 6000, или на 0,7%, в том числе в частном секторе - на 6600, или на 1,1%, а в государственном секторе - на 600, или на 0,2%.

Среди отраслей наибольший уровень вакансий был в государственном управлении - 6,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров - 6,8%, административной и вспомогательной деятельности - 3,3% и сфере информационно-коммуникационных услуг - 2,7%.

Среди регионов самая высокая доля вакансий в первом квартале этого года была в Риге - 3,1%, или 15 200, а меньше всего свободных рабочих мест было в Латгале - 1%, или 700. В Земгале вакантными были 1,4%, или 900, рабочих мест, в Курземе - 1,4%, или 1200, рабочих мест, а в Видземе - 1,4%, или 1100, рабочих мест.