Видео Автобус нахально пытался объехать пробку по обочине дороги

В программу обратился водитель Иван, который на своем грузовике поставляет топливо на бензоколонки по всей Латвии. Недавно рано утром он направлялся в Ригу и вместе с другими водителями застрял в пробке возле Румбулы.

Он был чрезвычайно удивлен, увидев междугородний автобус Лиепайского автобусного парка с пассажирами в салоне, который пытался объехать пробку по обочине.

"Я выехал перед ним, чтобы не пропустить его. Он попытался объехать меня по зеленой зоне. Я остановился прямо перед ним, вышел из машины и начал снимать. Тогда он понял, что назревают проблемы, и откатился назад", - рассказал Иван журналистам.

По его словам, в салоне находились дети и пожилые люди.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu