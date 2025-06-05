ЦИК отвергает обвинения в хаотичности при обучении сотрудников участков

При этом он признался, что проблемы возникли из-за того, что многие муниципалитеты не прошли эту подготовку. Он сравнил это со школой, где известно, когда начнется урок, и вопрос лишь в том, придет кто-нибудь или нет.

Все происходило по заранее разработанному плану, никаких сбоев не было, подчеркнул Вайварс.

Ранее руководитель 75-го избирательного участка Риги Дайна Гулбиня сообщила агентству LETA, что процесс обучения сотрудников избирательных участков был организован беспорядочно.

Комментируя заявление ЦИК о недостаточном обучении сотрудников, что могло вызвать проблемы в понедельник, 2 июня, она обвинила комиссию в хаотичной организации учебного процесса. Например, по ее словам, при проведении семинаров о них не сообщалось своевременно.

Когда избирательные участки открылись вечером в среду, 4 июня, власти констатировали "беспрецедентно высокий спрос на услугу электронной регистрации избирателей в режиме онлайн", из-за чего включилась система безопасности, которая заблокировала регистр. Первоначально Центральная избирательная комиссия назвала ситуацию "внешней угрозой". Однако через некоторое время ЦИК выпустила заявление о том, что запросы на доступ были законными, и доступ к регистру был восстановлен.

Помимо проблем с регистром, возникли проблемы с Информационной системой выборов. Работа системы, предоставляющей данные о явке избирателей, была нарушена в среду. Проблемы с этой системой были зафиксированы и в первый день предварительного голосования, 2 июня.

По последним данным, за четыре дня предварительного голосования на выборах самоуправлений Латвии проголосовали 10,18% жителей, имеющих право голоса.