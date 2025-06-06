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Sergejs Tihomirovs
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Липину интересно Что на самом деле означал выпад Росликова?

Алексей Росликов на трибуне Сейма. Снизу справа кандидаты в Рижскую думу Константин Чекушин ("Согласие"), Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") и Эдвард Ратниекс (Нацобъединение)

Астрологи объявили предвыборную неделю. Количество скандальных поступков и постов в соцсетях увеличилось вдвое. Тиктоки, посты в Facebook, ну и, конечно, дебаты в Сейме. Ярче всех выделился лидер "Стабильности!" Алексей Росликов. Его сторонники пытаются создать "героический ореол" вокруг его поступка, но мне это кажется куда более расчетливым действием, чем Росликов пытается разыграть. Впрочем, не только он этим грешит.

Самое смешное, что при всей громкости этой истории сама по себе декларация ничем особенным не отличается.

С юридической точки зрения это просто неприемлемый текст. Отдельно поясню - это был лишь первый просмотр декларации. Напомню, даже без участия "Стабильности!" эту декларацию не приняли, а просто отправили на досмотр в соответствующую комиссию.

Замечу, что как раз "Латвия на первом месте" - единственная политическая сила, которая полным составом проголосовала против этой декларации (кроме того, против проголосовали один депутат от СЗК Юрис Яковинс и один беспартийный депутат Виктория Плешкане). Но во все новости и тиктоки, понятное дело, попала речь Росликова, а не скучное голосование.

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