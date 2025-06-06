Липину интересно Что на самом деле означал выпад Росликова?

Астрологи объявили предвыборную неделю. Количество скандальных поступков и постов в соцсетях увеличилось вдвое. Тиктоки, посты в Facebook, ну и, конечно, дебаты в Сейме. Ярче всех выделился лидер "Стабильности!" Алексей Росликов. Его сторонники пытаются создать "героический ореол" вокруг его поступка, но мне это кажется куда более расчетливым действием, чем Росликов пытается разыграть. Впрочем, не только он этим грешит.
Самое смешное, что при всей громкости этой истории сама по себе декларация ничем особенным не отличается.
С юридической точки зрения это просто неприемлемый текст. Отдельно поясню - это был лишь первый просмотр декларации. Напомню, даже без участия "Стабильности!" эту декларацию не приняли, а просто отправили на досмотр в соответствующую комиссию.