Липину интересно Что на самом деле означал выпад Росликова?

Астрологи объявили предвыборную неделю. Количество скандальных поступков и постов в соцсетях увеличилось вдвое. Тиктоки, посты в Facebook, ну и, конечно, дебаты в Сейме. Ярче всех выделился лидер "Стабильности!" Алексей Росликов. Его сторонники пытаются создать "героический ореол" вокруг его поступка, но мне это кажется куда более расчетливым действием, чем Росликов пытается разыграть. Впрочем, не только он этим грешит.