"Коровка" со вкусом холодного супа: шутка или вкуснятина?

Холодный суп - неотъемлемая часть летнего сезона, в этом нет никаких сомнений. Большинству он нравится. Те, кому не нравится классический вариант со свеклой, могут насладиться белыми версиями или отправиться во вкусовое путешествие в Испанию, приготовив гаспачо. Но в этом году холодный суп расправил крылья - по соседству прошел уже третий фестиваль, в Maxima можно купить различные аксессуары и кухонные принадлежности розового цвета, подчеркивающие ингредиенты супа, в ювелирном магазине - приобрести амулет холодного супа Baltijas garša, а Skrīveru pārtikas kombināts выпускает "Коровку" со вкусом холодного супа.
О коровке со вкусом холодного супа от предприятия Skrīveru pārtikas kombināts я узнала совершенно случайно - увидела в социальных сетях. Сначала я подумала, что это, возможно, ярко-розовая шутка, но быстро стало ясно: никакой шутки - конфеты действительно производятся. Сейчас их можно приобрести в магазине производителя в Скривери или заказать и получить как 500-граммовый пакетик, так и 100-граммовое лакомство.
Представители предприятия рассказали, что на создание таких необычных конфет их вдохновила Литва и любовь литовцев к холодному супу.