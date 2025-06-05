"Коровка" со вкусом холодного супа: шутка или вкуснятина?

Холодный суп - неотъемлемая часть летнего сезона, в этом нет никаких сомнений. Большинству он нравится. Те, кому не нравится классический вариант со свеклой, могут насладиться белыми версиями или отправиться во вкусовое путешествие в Испанию, приготовив гаспачо. Но в этом году холодный суп расправил крылья - по соседству прошел уже третий фестиваль, в Maxima можно купить различные аксессуары и кухонные принадлежности розового цвета, подчеркивающие ингредиенты супа, в ювелирном магазине - приобрести амулет холодного супа Baltijas garša, а Skrīveru pārtikas kombināts выпускает "Коровку" со вкусом холодного супа.