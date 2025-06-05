Фермеры рассказали, каким будет урожай клубники в этом году

Агроном прогнозирует, что пик урожая клубники ожидается в середине июня, а цены на клубнику, скорее всего, сохранятся на уровне прошлого года. Он считает маловероятным повышение цен, поскольку покупательная способность латвийцев остается низкой.

Дзерве добавил, что проблемы с урожаем клубники наблюдаются также у производителей в Эстонии, Литве и Польше, что также будет способствовать удержанию цен на уровне прошлого года.

В SIA Lubeco, представляющем хозяйство Latvijas zemenes, агентству LETA сообщили, что ранее клубнику выращивали и в открытом грунте, но в настоящее время ее выращивают исключительно в туннелях.

В хозяйстве отметили, что ранняя клубника уже начинает созревать, и в настоящее время уже есть в небольшом объеме, и в ближайшее время Latvijas zemenes планирует начать активную реализацию клубники. Урожай в этом году ожидается хорошим и качественным.

Также в Latvijas zemenes подчеркнули, что клубнику будут выращивать до сентября. Урожай среднеспелых сортов начнется в начале июля, а поздних - в августе.

В хозяйстве Dainas агентству LETA сообщили, что клубнику теперь выращивают только в туннелях, отказавшись от выращивания в открытом грунте. Первую клубнику там начали собирать в начале мая, урожай клубники, выращенной в туннелях, оказался хорошим, а ягоды - качественными.

В хозяйстве также отметили, что в этом году в туннелях будут выращивать и поздние сорта клубники, урожай которых ожидается примерно с 20 июня.

Как уже сообщалось ранее, в мае этого года Латвию накрыли сильные осадки, вызвавшие наводнения и затопление полей и садов, что может привести к уничтожению части урожая текущего года.