Фермеры рассказали, каким будет урожай клубники в этом году

В этом году клубника, выращенная в туннелях, обещает дать хороший урожай, сообщили агентству LETA опрошенные производители клубники.
Агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтар Дзерве рассказал агентству LETA, что в его хозяйстве клубнику выращивают в туннелях, теплицах, а также в открытом грунте.
Дзерве указал, что на его хозяйстве клубника в настоящее время начинает медленно созревать, тогда как у производителей в районе Талси и Елгавы, которые выращивают только ранние сорта клубники, урожай уже достиг полной зрелости. При этом урожай клубники, выращенной в туннелях, в этом году, по его словам, будет достаточно хорошим.
Агроном отметил, что дожди в конце мая не оказали существенного влияния на его хозяйство, однако в регионе Алуксне и в Земгале клубничные поля оказались затоплены. По его словам, погодные условия в Латвии сильно различаются по регионам и могут отличаться даже у соседствующих хозяйств.
Он также выразил обеспокоенность тем, что у фермеров, чьи поля полностью затоплены, урожай может оказаться значительно ниже ожидаемого. На затопленных участках клубника может погибнуть, а ранние сорта, которые уже начали созревать, могут начать гнить.
Тем не менее, как отметил Дзерве, фермеры чаще всего выращивают разные сорта, поэтому он выразил надежду, что среднепоздние и поздние сорта клубники погодные условия не затронут, так как они начали цвести только на этой неделе.
Агроном прогнозирует, что пик урожая клубники ожидается в середине июня, а цены на клубнику, скорее всего, сохранятся на уровне прошлого года. Он считает маловероятным повышение цен, поскольку покупательная способность латвийцев остается низкой.
Дзерве добавил, что проблемы с урожаем клубники наблюдаются также у производителей в Эстонии, Литве и Польше, что также будет способствовать удержанию цен на уровне прошлого года.
В SIA Lubeco, представляющем хозяйство Latvijas zemenes, агентству LETA сообщили, что ранее клубнику выращивали и в открытом грунте, но в настоящее время ее выращивают исключительно в туннелях.
В хозяйстве отметили, что ранняя клубника уже начинает созревать, и в настоящее время уже есть в небольшом объеме, и в ближайшее время Latvijas zemenes планирует начать активную реализацию клубники. Урожай в этом году ожидается хорошим и качественным.
Также в Latvijas zemenes подчеркнули, что клубнику будут выращивать до сентября. Урожай среднеспелых сортов начнется в начале июля, а поздних - в августе.
В хозяйстве Dainas агентству LETA сообщили, что клубнику теперь выращивают только в туннелях, отказавшись от выращивания в открытом грунте. Первую клубнику там начали собирать в начале мая, урожай клубники, выращенной в туннелях, оказался хорошим, а ягоды - качественными.
В хозяйстве также отметили, что в этом году в туннелях будут выращивать и поздние сорта клубники, урожай которых ожидается примерно с 20 июня.
Как уже сообщалось ранее, в мае этого года Латвию накрыли сильные осадки, вызвавшие наводнения и затопление полей и садов, что может привести к уничтожению части урожая текущего года.
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