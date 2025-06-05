Для многих зданий строительство убежищ через два года станет обязательным

С 1 января 2027 года строительство убежищ станет обязательным для многих новых зданий. Также определены обязанности для самоуправлений.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) обследовала более 4710 объектов по всей Латвии и пришла к выводу, что 394 объекта соответствуют требованиям убежищ, а 1200 только частично соответствуют таким требованиям, сообщили ранее на заседании ответственной за законопроект комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представители VUGD.

В законе о гражданской обороне и управлении катастрофами убежище охарактеризовано как сооружение (или его часть), предназначенное для защиты людей от катастрофы, военного вторжения или войны.

Убежища поделены на три категории.

Первая из них - убежища с самой высокой защитой, которые могут защитить население от воздействия взрывной ударной волны, химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли, осколков. Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной ударной волны и осколков. В свою очередь, убежища третьей категории будут созданы в существующих сооружениях или их частях для уменьшения воздействия ударной взрывной волны и осколков.