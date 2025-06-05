Экс-командующий: Украине не нужно согласовывать свои удары с другими странами

Украине не требуется согласовывать свои удары с другими странами, поддерживающими ее, такую позицию в беседе с агентством LETA выразил бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) и Военно-воздушными силами, а также экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.
Как сообщает агентство Reuters, США и Великобритания не были проинформированы об ударе Украины по российским стратегическим бомбардировщикам - об этом не знали ни президент США Дональд Трамп, ни правительство Великобритании.
Юрис Маклаков пояснил, что Украине не нужно согласовывать свои действия, за исключением случаев, когда на определенные виды оружия наложены ограничения на использование.
Например, США ввели такие ограничения на ракеты большой дальности. Он подчеркнул, что выбор целей - это дело самой Украины, и в данном случае удар был нанесен с использованием дронов и "хитрого хода".
Президент США в среду, 4 июня, заявил, что российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре пообещал ответить на украинскую атаку на стратегические бомбардировщики. На вопрос, какой может быть возможный ответ России, Юрис Маклаков напомнил, что Украина уничтожила около 11 российских стратегических бомбардировщиков, что нанесло России ущерб на сумму в несколько миллиардов долларов США.
По его мнению, Россия, вероятно, уже определила цель на территории Украины, равнозначную по значимости - это могут быть, например, промышленные объекты, аэродромы или стоянки истребителей F-16.
Маклаков считает, что это будет не простой удар, так как потери, которые в последние дни понесла Россия, являются беспрецедентными.
Отвечая на вопрос о том, готовит ли Украина новые удары по другим объектам на территории России, бывший командующий НВС дал утвердительный ответ. По его словам, атаки на стратегические бомбардировщики и опоры Крымского моста готовились долгое время. Он уверен, что у Украины, без сомнения, есть еще множество планов, поскольку обычно разрабатывают не одну операцию, а несколько.
Также он отметил, что отсутствие должной защиты стратегических бомбардировщиков со стороны России можно расценивать как легкомыслие.
Однако, говоря о боеспособности России, Маклаков считает, что украинцы недооценивают противника, поскольку за последние годы Россия значительно усилила свои боевые возможности и систему снабжения.
"Лучше переоценить противника. Это даст украинцам лучшие шансы подготовиться к возможной атаке со стороны России, потому что без оценки ее реальных сил это невозможно. Россию следует рассматривать как сильного противника и быть готовыми к любым сценариям, чтобы защититься от возможных сюрпризов. Это касается как Украины, так и НАТО и Европейского союза", - подчеркнул экс-командующий.
По его словам, Россия устала от войны и заинтересована в поиске решения. Маклаков считает, что Россия начнет говорить о перемирии только тогда, когда полностью захватит Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но до тех пор ничего не изменится.
"Россия понимает, что ей нужно двигаться к завершению, но завершение возможно только в случае полного контроля над этими территориями. Не думаю, что Россия будет пытаться обострять ситуацию, например, целенаправленно уничтожая население и гражданскую инфраструктуру. В результате российских атак в Украине будут гибнуть люди, но они не станут главной целью", - заявил Маклаков.
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