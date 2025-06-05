Экс-командующий: Украине не нужно согласовывать свои удары с другими странами

Маклаков считает, что это будет не простой удар, так как потери, которые в последние дни понесла Россия, являются беспрецедентными.

Отвечая на вопрос о том, готовит ли Украина новые удары по другим объектам на территории России, бывший командующий НВС дал утвердительный ответ. По его словам, атаки на стратегические бомбардировщики и опоры Крымского моста готовились долгое время. Он уверен, что у Украины, без сомнения, есть еще множество планов, поскольку обычно разрабатывают не одну операцию, а несколько.

Также он отметил, что отсутствие должной защиты стратегических бомбардировщиков со стороны России можно расценивать как легкомыслие.

Однако, говоря о боеспособности России, Маклаков считает, что украинцы недооценивают противника, поскольку за последние годы Россия значительно усилила свои боевые возможности и систему снабжения.

"Лучше переоценить противника. Это даст украинцам лучшие шансы подготовиться к возможной атаке со стороны России, потому что без оценки ее реальных сил это невозможно. Россию следует рассматривать как сильного противника и быть готовыми к любым сценариям, чтобы защититься от возможных сюрпризов. Это касается как Украины, так и НАТО и Европейского союза", - подчеркнул экс-командующий.

По его словам, Россия устала от войны и заинтересована в поиске решения. Маклаков считает, что Россия начнет говорить о перемирии только тогда, когда полностью захватит Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но до тех пор ничего не изменится.

"Россия понимает, что ей нужно двигаться к завершению, но завершение возможно только в случае полного контроля над этими территориями. Не думаю, что Россия будет пытаться обострять ситуацию, например, целенаправленно уничтожая население и гражданскую инфраструктуру. В результате российских атак в Украине будут гибнуть люди, но они не станут главной целью", - заявил Маклаков.