Глава комиссии критикует сбои в работе избирательной системы

Такого хаоса, который наблюдался на этой неделе в работе избирательных систем, еще не было, сказала председатель Елгавской региональной избирательной комиссии Инита Фрейберга, отметив, что у нее около 20 лет опыта работы в избирательных комиссиях.
Комментируя технические неполадки, возникшие во время досрочного голосования, Фрейберга использовала слова "тяжело" и "ужасно".
"У меня 20 лет опыта - как в прежнем районе, так и в крае. Такого хаоса еще не было. Комиссии на участках на взводе, нервничают", - рассказала Фрейберга, добавив, что на одном из участков сотрудница даже расплакалась, думая, что не справляется с работой.
При этом именно сотрудники участков первыми сталкиваются с упреками от избирателей из-за неработающих систем.
Руководитель краевой избирательной комиссии сообщила, что на избирательных участках края работают около 160 человек, большинство из которых - с опытом.
Поэтому упреки со стороны руководства Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что сбои в системе во время досрочного голосования связаны с тем, что сотрудники не прошли обучение, были восприняты как "удар в сердце" всеми, кто задействован в работе участков, считает Фрейберга.
Она также раскритиковала коммуникацию с Государственным агентством цифрового развития, которое дает ответ только через три дня.
"Жду с тревогой. Придется запускать еще одну программу для подсчета голосов", - прокомментировала Фрейберга предстоящую работу в субботу, 7 июня, в день выборов.
Как уже сообщалось, за четыре дня предварительного голосования на выборах самоуправлений Латвии проголосовали 10,2% жителей, имеющих право голоса.
В ходе предварительного голосования проголосовали в общей сложности 140 428 избирателей, или 10,2%.
Наибольшая активность наблюдается в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,18% жителей, далее следуют Видземе с 10,49%, Латгале с 8,93% и Земгале с 8,56% проголосовавших. Самая низкая активность - в Курземе, где до сих пор проголосовали 8,17% избирателей.
Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и регистров. Во вторник и в четверг сообщений о существенных проблемах не поступало.
Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений еще можно в пятницу с 12 до 15 часов.
В субботу - основной день выборов.
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