Глава комиссии критикует сбои в работе избирательной системы

Комментируя технические неполадки, возникшие во время досрочного голосования, Фрейберга использовала слова "тяжело" и "ужасно".

"У меня 20 лет опыта - как в прежнем районе, так и в крае. Такого хаоса еще не было. Комиссии на участках на взводе, нервничают", - рассказала Фрейберга, добавив, что на одном из участков сотрудница даже расплакалась, думая, что не справляется с работой.

При этом именно сотрудники участков первыми сталкиваются с упреками от избирателей из-за неработающих систем.

Руководитель краевой избирательной комиссии сообщила, что на избирательных участках края работают около 160 человек, большинство из которых - с опытом.

Поэтому упреки со стороны руководства Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что сбои в системе во время досрочного голосования связаны с тем, что сотрудники не прошли обучение, были восприняты как "удар в сердце" всеми, кто задействован в работе участков, считает Фрейберга.

Она также раскритиковала коммуникацию с Государственным агентством цифрового развития, которое дает ответ только через три дня.