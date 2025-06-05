Сейм второй раз отклонил запрос оппозиции об отставке Силини

Против вотума недоверия премьер-министру проголосовал 51 депутат, за - 28 депутатов от LPV, "Объединенного списка" и Национального объединения. Представители партии "Стабильности!" в основном в голосовании не участвовали.

Одно голосование относительно доверия Силине уже состоялось в парламенте неделю назад.

В четверг лидер LPV Айнар Шлесерс вновь раскритиковал Силиню за ее отсутствие на заседании Сейма, добавив, что в этом случае у нее была бы возможность отразить нападки оппозиции и объяснить ситуацию.

Депутат подверг критике также управление авиакомпанией airBaltic и железнодорожным проектом Rail Baltica, указав на убытки airBaltic. Он заявил, что компания должна быть "прибыльной или по крайней мере не убыточной".

Шлесерс призвал президента Эдгара Ринкевича действовать, если его не устраивает нынешнее правительство, и посоветовал ему создать правительство профессионалов.

В своем выступлении депутат Антонина Ненашева ("Прогрессивные") связала действия LPV с муниципальными выборами и назвала их предвыборным шагом.

Оппозиционные политики требуют отставки Силини по той причине, что возглавляемое ею правительство, по их мнению, неспособно эффективно решать важнейшие проблемы в стране.