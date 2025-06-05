Трамп поручил расследовать действия Байдена

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, поручил своей администрации провести расследование действий своего предшественника Джо Байдена на посту президента, утверждая, что помощники скрывали "ухудшение когнитивных способностей" Байдена, а также поставил под сомнение легитимность использования механического устройства для подписи при оформлении указов о помиловании и других документов от его имени.
Этот приказ ознаменовал собой существенную эскалацию в усилиях Трампа направить удар по своим политическим оппонентам и может стать основой для утверждений Трампа о том, что ряд действий Байдена на посту президента были нелегитимными.
В среду вечером Байден ответил в письменном заявлении: ""Позвольте мне четко заявить: я принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помиловании, исполнительные приказы, законодательство и прокламации. Любые предположения о том, что я этого не делал, являются смешными и ложными".
Министерство юстиции США - как при демократах, так и при республиканцах - на протяжении десятилетий признавало использование механического устройства для подписи приемлемым в процессе подписания законов и указов о помиловании.
Трамп, в свою очередь, не представил никаких доказательств того, что Байден не знал о действиях, совершенных от его имени.
"Эта заговорческая схема - один из самых опасных и тревожных скандалов в истории Америки", - заявил Трамп.
"От американского народа намеренно скрывали, кто реально осуществляет исполнительную власть, в то время как подпись Байдена использовалась на тысячах документов, чтобы продвигать радикальные изменения в политике", - продолжил он.
Трамп неоднократно заявлял, что использование механического устройства для подписи в случае с Байденом было некорректным. Речь идет об устройстве, которое воспроизводит подлинную подпись человека.
Хотя такие устройства используются в Белом доме уже многие десятилетия, Трамп утверждает, что помощники Байдена фактически узурпировали президентские полномочия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!