Трамп поручил расследовать действия Байдена

Этот приказ ознаменовал собой существенную эскалацию в усилиях Трампа направить удар по своим политическим оппонентам и может стать основой для утверждений Трампа о том, что ряд действий Байдена на посту президента были нелегитимными.

В среду вечером Байден ответил в письменном заявлении: ""Позвольте мне четко заявить: я принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помиловании, исполнительные приказы, законодательство и прокламации. Любые предположения о том, что я этого не делал, являются смешными и ложными".

Министерство юстиции США - как при демократах, так и при республиканцах - на протяжении десятилетий признавало использование механического устройства для подписи приемлемым в процессе подписания законов и указов о помиловании.

Трамп, в свою очередь, не представил никаких доказательств того, что Байден не знал о действиях, совершенных от его имени.

"Эта заговорческая схема - один из самых опасных и тревожных скандалов в истории Америки", - заявил Трамп.

"От американского народа намеренно скрывали, кто реально осуществляет исполнительную власть, в то время как подпись Байдена использовалась на тысячах документов, чтобы продвигать радикальные изменения в политике", - продолжил он.

Трамп неоднократно заявлял, что использование механического устройства для подписи в случае с Байденом было некорректным. Речь идет об устройстве, которое воспроизводит подлинную подпись человека.

Хотя такие устройства используются в Белом доме уже многие десятилетия, Трамп утверждает, что помощники Байдена фактически узурпировали президентские полномочия.