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Слоятся ногти, болят суставы, кожа теряет эластичность - хватает ли в организме коллагена?

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Ценный клей организма: что такое коллаген?
Забота о себе. Иллюстративное фото

Коллаген - ценный белок, популярный не только в индустрии красоты, но и среди спортсменов, к тому же особенно важный для людей, сталкивающихся с проблемами суставов. Организм человека способен вырабатывать коллаген естественным путем, но его синтез с годами снижается, и на это также негативно влияют внешние факторы и вредные привычки.

Почему коллаген так важен и как сохранять его оптимальное количество в организме, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

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Ценный клей организма: что такое коллаген?
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