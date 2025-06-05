Слоятся ногти, болят суставы, кожа теряет эластичность - хватает ли в организме коллагена?

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Коллаген - ценный белок, популярный не только в индустрии красоты, но и среди спортсменов, к тому же особенно важный для людей, сталкивающихся с проблемами суставов. Организм человека способен вырабатывать коллаген естественным путем, но его синтез с годами снижается, и на это также негативно влияют внешние факторы и вредные привычки.
Почему коллаген так важен и как сохранять его оптимальное количество в организме, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
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