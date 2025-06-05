SPRK ограничит рост тарифов на электроэнергию и газ

В соответствии с поправками в Закон об энергетике и Закон о рынке электроэнергии, методики SPRK теперь должны предусматривать максимально допустимый уровень отклонения тарифов.

Представитель SPRK Алда Озола подчеркнула, что такой подход помогает удерживать тарифы стабильными, делает их более понятными для потребителей и позволяет методикам идти в ногу с изменениями в законах и развитием энергорынка.

Поправки также вводят дополнительный механизм безопасности, который позволит в будущем снизить риск резких колебаний тарифов.

Цель SPRK - продолжать обеспечивать, чтобы тарифы были как экономически обоснованными, так и понятными и предсказуемыми для общества.

Поправки в методику расчета тарифов на услуги системы распределения электроэнергии предусматривают, что для каждой тарифной компоненты, не связанной с объемом потребленной электроэнергии (фиксированной части тарифа), максимальное допустимое отклонение тарифной ставки в течение 12-месячного периода устанавливается в размере 30%.

Это ограничение касается тарифов за поддержание мощности для каждого типа подключения и на каждом уровне напряжения.

Если оператор системы распределения выявит, что рассчитанная тарифная ставка на следующий период превышает 30% по сравнению с действующим тарифом, он обязан установить новые тарифные ставки на следующий тарифный период.

Поправки в методику расчета тарифов на услуги системы распределения природного газа предусматривают для оператора системы распределения природного газа установление максимального уровня отклонения тарифов в размере 30%.

Это ограничение касается как переменной, так и фиксированной частей тарифа для каждой тарифной группы. Если оператор обнаружит, что рассчитанная тарифная ставка на следующий тарифный период превысит действующую более чем на 30%, он обязан установить новые тарифные ставки.

Изменения, предусмотренные в обеих методиках, будут применяться к тарифам, которые вступят в силу с января 2026 года.