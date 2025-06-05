Реакция партий на заявление и грубый жест Росликова

Оппозиционные депутаты от "Объединенного списка" (ОС) обратились в Государственную полицию с просьбой привлечь к ответственности депутата Алексея Росликова ("Стабильности!") за то, что он говорил на русском языке и делал грубые жесты во время заседания Сейма в четверг, 5 июня.
В заявлении ОС для СМИ говорится, что, выступая по поводу декларации "о ликвидации последствий русификации", Росликов закончил свою речь фразой на русском языке - "нас больше, русский язык - наш" - и после этого дважды адресовал сидящим в зале грубый жест.
Первая часть статьи 50 Регламента Сейма предусматривает, что заседания Сейма и его комиссий ведутся на государственном языке, напоминает ОС.
Партия также напоминает, что статья 20 закона об административных наказаниях устанавливает ответственность за вопиющее неуважение к государственному языку и налагает штраф в размере от семи до ста сорока штрафных единиц.
Депутаты считают, что имело место преднамеренное и грубое нарушение закона, просят Государственную полицию возбудить дело об административном нарушении и привлечь Росликова к административной ответственности.
В свою очередь, руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц обратился в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям в связи с высказываниями депутата Алексея Росликова, использованием русского языка с трибуны Сейма и неприличными жестами.
В своем заявлении Юревиц указывает, что статус латышского языка в работе Сейма закреплен в 21-й статье Сатверсме, где сказано, что рабочим языком Сейма является латышский, а также в первой части 50-й статьи Регламента Сейма, согласно которой рассмотрение вопросов в Сейме и его комиссиях происходит на государственном языке.
Также в заявлении отмечается, что пункт 7 Кодекса этики депутатов Сейма предусматривает, что депутат в публичных высказываниях избегает слов, жестов и иных действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражения, несовместимые с достоинством парламента.
Поведение депутата также регулируется 16-м пунктом Кодекса этики, который обязывает депутата быть вежливым по отношению к работникам Сейма, других государственных и муниципальных учреждений и ко всем членам общества, подчеркивает Юревиц.
Он также напоминает, что пункт 18 Кодекса этики запрещает депутату действия, которые могут поставить под сомнение значимость латышского языка в общении с обществом, а пункт 19 требует, чтобы депутат воздерживался от демонстративного поведения с трибуны Сейма.
"Мы считаем, что заявления депутата Росликова вводят в заблуждение, раскалывают общество и провоцируют национальную рознь. Они также подрывают статус государственного языка, который является важнейшей предпосылкой для сплоченного общества и функционирующей демократии", - говорится в заявлении Юревица.
Как уже сообщал TVNET, после своих заявлений и жестов Росликов был отстранен от заседания Сейма.
Видео: Выступление депутата Алексея Росликова
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