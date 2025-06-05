Реакция партий на заявление и грубый жест Росликова

Также в заявлении отмечается, что пункт 7 Кодекса этики депутатов Сейма предусматривает, что депутат в публичных высказываниях избегает слов, жестов и иных действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражения, несовместимые с достоинством парламента.

Поведение депутата также регулируется 16-м пунктом Кодекса этики, который обязывает депутата быть вежливым по отношению к работникам Сейма, других государственных и муниципальных учреждений и ко всем членам общества, подчеркивает Юревиц.

Он также напоминает, что пункт 18 Кодекса этики запрещает депутату действия, которые могут поставить под сомнение значимость латышского языка в общении с обществом, а пункт 19 требует, чтобы депутат воздерживался от демонстративного поведения с трибуны Сейма.

"Мы считаем, что заявления депутата Росликова вводят в заблуждение, раскалывают общество и провоцируют национальную рознь. Они также подрывают статус государственного языка, который является важнейшей предпосылкой для сплоченного общества и функционирующей демократии", - говорится в заявлении Юревица.

Как уже сообщал TVNET, после своих заявлений и жестов Росликов был отстранен от заседания Сейма.

Видео: Выступление депутата Алексея Росликова