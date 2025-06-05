Видео Украина: в результате удара в России уничтожена ракетная установка "Искандер"

Украинские войска нанесли удар по ракетным установкам "Искандер" в Брянской области России - как минимум одна установка уничтожена, сообщили в четверг, 5 июня, в Генеральном штабе ВСУ.
По информации Генштаба, подразделения Вооруженных сил Украины при содействии Службы безопасности Украины и других сил обороны в четверг нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск российской армии.
"Подразделение 26-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ из района города Клинцы Брянской области предприняло попытку нанести удар по одному из населенных пунктов Украины. Возможно, по Киеву", - говорится в сообщении Генштаба, размещенном на платформе Telegram.
"Цели были успешно поражены. Одна российская ракетная установка взорвалась, еще две, с высокой долей вероятности, получили повреждения", - добавили в Генштабе.
В настоящее время результаты удара уточняются.
💥 Сили оборони уразили установки ОТРК «Искандер»— Мілітарний (@mil_in_ua) June 5, 2025
Ракетна установка 26-ї ракетної бригади ЗС Росії була виявлена в районі міста Клінци Брянської області під час підготовки до удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно — Києву.
Завдяки ефективній до розвідці та у… pic.twitter.com/CjWXdID9XH
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