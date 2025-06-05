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Видео Украина: в результате удара в России уничтожена ракетная установка "Искандер"

Война в Украине. Иллюстративное фото

Украинские войска нанесли удар по ракетным установкам "Искандер" в Брянской области России - как минимум одна установка уничтожена, сообщили в четверг, 5 июня, в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, подразделения Вооруженных сил Украины при содействии Службы безопасности Украины и других сил обороны в четверг нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск российской армии.

"Подразделение 26-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ из района города Клинцы Брянской области предприняло попытку нанести удар по одному из населенных пунктов Украины. Возможно, по Киеву", - говорится в сообщении Генштаба, размещенном на платформе Telegram.

"Цели были успешно поражены. Одна российская ракетная установка взорвалась, еще две, с высокой долей вероятности, получили повреждения", - добавили в Генштабе.

В настоящее время результаты удара уточняются.

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