Болгария готовится перейти на евро. Почему это вызвало протесты и призывы к референдуму?

Кроме того, заявил министр, экономика и население окончательно прекратят терять около 1 млрд левов в год на конвертации валюты между левом и евро.

«В Болгарии работают около полумиллиона малых и средних предприятий, которые ведут счета как в левах, так и в евро. Отмена этой обязанности, несомненно, сэкономит компаниям около 100 тысяч евро в год», — отметил он.

Власти Болгарии заявляют, что подготовили механизм защиты прав потребителей для предотвращения спекуляций с ценами после принятия единой европейской валюты.

Также ожидается повышение кредитного рейтинга Болгарии.

«Присоединение к евро только укрепит [суверенитет] Болгарии — мы будем участвовать в процессе принятия решений ЕЦБ», — сказал болгарский экономист и бывший заместитель премьер-министра страны Атанас Пеканов в комментарии Politico.

На протяжении десятилетий лев был привязан к евро, но страна не имела права голоса в решениях ЕЦБ по денежно-кредитной политике, поскольку не была его членом. После вступления в еврозону Центробанк Болгарии займет официальное место в Управляющем совете ЕЦБ.

Однако, предупреждают экономисты, поскольку страна является лишь 13-м по величине членом валютного союза, на долю которого приходится менее 1% его ВВП, влияние Болгарии на Совет будет ограниченным.

Опросы показывают, что молодое население Болгарии видит во вступлении страны в еврозону не столько экономические выгоды, сколько возможности для большей интеграции в Европу, в то время как среди более зрелого населения растет евроскептицизм.

Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Она по-прежнему остается одной из беднейших стран Европы с одним из самых высоких уровней коррупции.