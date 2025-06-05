В Воронежской области России подорваны железнодорожные рельсы

Утром региональные власти сообщили о повреждении железнодорожных путей и приостановке движения поездов на юге области, а позже Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) подтвердила, что повреждения были вызваны взрывом.

"Сегодня утром на территории Воронежской области в результате детонации взрывного устройства были повреждены железнодорожные пути", - говорится в заявлении ФСБ, в котором уточняется, что взрыв произошел за мгновение до того, как по рельсам должен был пройти состав.

Были задержаны около 20 поездов, в том числе направлявшиеся в оккупированный Крым и обратно.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Брянской области России обрушился автодорожный мост, а в ночь на воскресенье в Курской области - железнодорожный мост.

Власти сообщили, что мосты были подорваны.

В Брянской области, когда пассажирский поезд врезался в обрушившийся мост, погибли семь человек.