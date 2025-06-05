Начальник управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис отметил, что за последние три года зафиксировано увеличение числа нарушений правил вблизи железнодорожных переездов или при их пересечении.

"Если в 2023 году было зафиксировано 294 различных нарушения, связанных с переездами, то в 2024 году - уже 355, а за пять месяцев 2025 года - 69", - сообщил он.

В LDz напомнили, что размеры штрафов за нарушения различаются. Например:

за непредоставление преимущества поезду, приближающемуся к переезду, штраф составляет от 140 до 280 евро и 4 штрафных пункта;

за выезд на переезд при запрещающем жесте дежурного или сигнале светофора - от 40 до 70 евро и 4 штрафных пункта;

за самовольное открытие, объезд шлагбаума или пересечение путей в неразрешенных местах - от 140 до 280 евро, лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев и 6 штрафных пунктов.

LDz напоминает, что у поезда всегда преимущество, и если переезд закрыт - его нельзя пересекать даже служебному транспорту. Перед переездом водитель обязан убедиться, что не приближается поезд, а также учитывать положение шлагбаума, сигналы светофора, дорожные знаки и разметку.

Также запрещено выезжать на переезд, если шлагбаум опущен или начинает опускаться, если горит запрещающий сигнал светофора, а также если за переездом образовалась пробка - чтобы избежать остановки непосредственно на путях.

Как уже сообщалось ранее, Бюро по расследованию транспортных происшествий (TNGIIB) в апреле этого года начало проверку ситуации на железнодорожных переездах.

Бюро решило начать расследование в отношении тех переездов, где зафиксировано наибольшее количество инцидентов.

Анализ статистики последних лет показал значительный рост числа инцидентов на переездах с участием автомобилистов. В то же время количество аварий с пострадавшими или погибшими остается относительно небольшим.