Государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) за первые пять месяцев этого года направило в Государственную полицию более 280 заявлений о нарушениях правил дорожного движения на железнодорожных переездах по всей Латвии, сообщили агентству LETA представители LDz.
По данным LDz, за этот период зафиксировано 197 случаев, когда водители пересекали переезд на запрещающий сигнал светофора, и 30 случаев, когда транспорт находился в зоне переезда между или под шлагбаумами после их опускания.
Одновременно фиксируется все больше инцидентов с повреждением шлагбаумов, светофоров и другого оборудования на переездах. За пять месяцев этого года по всей Латвии зафиксировано 46 таких случаев.
Также LDz сообщает, что за этот год произошло три столкновения автомобиля с поездом.
В частности, в январе в Смарде водитель, проигнорировав запрещающий сигнал, врезался в первый вагон пассажирского поезда. В мае на переезде в Ауце произошло столкновение легкового автомобиля с поездом, обошлось без пострадавших. А в Гулбенском крае водитель получил травмы после столкновения его автомобиля с поездом при нарушении ПДД.
Главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс пояснил, что количество инцидентов на переездах увеличилось в последние годы из-за того, что все больше переездов оснащаются видеонаблюдением, позволяющим фиксировать нарушения. Полученные материалы передаются Государственной полиции, которая решает вопрос о применении наказаний.
Начальник управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис отметил, что за последние три года зафиксировано увеличение числа нарушений правил вблизи железнодорожных переездов или при их пересечении.
"Если в 2023 году было зафиксировано 294 различных нарушения, связанных с переездами, то в 2024 году - уже 355, а за пять месяцев 2025 года - 69", - сообщил он.
В LDz напомнили, что размеры штрафов за нарушения различаются. Например:
- за непредоставление преимущества поезду, приближающемуся к переезду, штраф составляет от 140 до 280 евро и 4 штрафных пункта;
- за выезд на переезд при запрещающем жесте дежурного или сигнале светофора - от 40 до 70 евро и 4 штрафных пункта;
- за самовольное открытие, объезд шлагбаума или пересечение путей в неразрешенных местах - от 140 до 280 евро, лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев и 6 штрафных пунктов.
LDz напоминает, что у поезда всегда преимущество, и если переезд закрыт - его нельзя пересекать даже служебному транспорту. Перед переездом водитель обязан убедиться, что не приближается поезд, а также учитывать положение шлагбаума, сигналы светофора, дорожные знаки и разметку.
Также запрещено выезжать на переезд, если шлагбаум опущен или начинает опускаться, если горит запрещающий сигнал светофора, а также если за переездом образовалась пробка - чтобы избежать остановки непосредственно на путях.
Как уже сообщалось ранее, Бюро по расследованию транспортных происшествий (TNGIIB) в апреле этого года начало проверку ситуации на железнодорожных переездах.
Бюро решило начать расследование в отношении тех переездов, где зафиксировано наибольшее количество инцидентов.
Анализ статистики последних лет показал значительный рост числа инцидентов на переездах с участием автомобилистов. В то же время количество аварий с пострадавшими или погибшими остается относительно небольшим.
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