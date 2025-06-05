Программа объяснила, почему солнце в Латвии вечером стало красным

Канадские общественные СМИ сообщают, что в нескольких регионах страны лесные пожары вышли из-под контроля. В провинции Онтарио свои дома были вынуждены покинуть 17 тысяч жителей, еще несколько тысяч эвакуированы из населенных пунктов и в других провинциях.

По состоянию на 4 июня площадь выгоревших территорий уже превысила 800 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться.

Облака дыма и мелких частиц золы распространяются далеко за пределы Канады, делая небо затянутым дымкой как в соседних США, так и за Атлантическим океаном - в Европе.

В Латвии небо было слегка затянуто дымкой уже в минувшие выходные, однако в среду, 4 июня, ближе к вечеру концентрация дыма в верхних слоях тропосферы стала настолько высокой, что солнце окрасилось в красный цвет задолго до заката.

Загрязнение воздуха от канадских лесных пожаров достигло Европы на высоте в несколько километров, и не влияет на качество воздуха в приземном слое, поэтому угрозы для здоровья не представляет.

Следить за качеством воздуха в Латвии можно на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Явление, при котором дым от крупных лесных пожаров уносится на большие расстояния, не является чем-то необычным. В странах Балтии небо иногда затягивается дымкой от лесных пожаров в России, Украине и Беларуси, а порой регион достигают и дымовые облака от пожаров стран Средиземноморья.

Не впервые дым из Канады достигает Европы и Балтии - два года назад, в конце мая и начале июня 2023 года, дымовые облака из Канады также достигали Скандинавии и Балтии.