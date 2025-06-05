Европейский суд по правам человека огласил решение по делу "Лембергс против Латвии"

Суд пришел к выводу, что Лембергс все еще имеет возможность воспользоваться этим средством, так как уголовный процесс против него не завершен. Кроме того, если по результатам такого обращения будет признано, что его права были нарушены, он сможет подать гражданский иск о компенсации ущерба.

Суд также отметил, что Лембергс уже инициировал гражданское дело, в котором просил опровергнуть порочащую его честь и достоинство информацию. Национальные суды рассматривали дело именно в этом контексте. Хотя Лембергс ссылался и на презумпцию невиновности, это не являлось главным основанием иска, и отдельное требование по этому поводу не выдвигалось.

ЕСПЧ напомнил, что если на национальном уровне существует механизм, позволяющий суду рассмотреть жалобу по существу, человек обязан воспользоваться им до обращения в Страсбург.

Суд подчеркнул, что заявитель должен прямо указать в национальных инстанциях на предполагаемое нарушение прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека. В противном случае это будет противоречить принципу субсидиарности.

Поскольку Лембергс не исчерпал все предусмотренные средства правовой защиты, суд единогласно признал его жалобу неприемлемой и отклонил ее.

Ранее сообщалось, что Спруджа в программе просили прокомментировать начатую им процедуру отстранения Лембергса от должности главы самоуправления. В ответ министр заявил, что Лембергс должен получить справедливое наказание, добавив: "Вор, как в фильме, должен сидеть в тюрьме".

27 мая 2013 года Лембергс подал в суд иск с требованием опровергнуть, по его мнению, порочащую его информацию, принести извинения и выплатить компенсацию за моральный вред.

22 января 2018 года Рижский окружной суд принял решение в пользу Спруджа и отклонил иск. Лембергс подал кассационную жалобу, но 9 ноября 2018 года Сенат отказался возобновить производство, и решение вступило в силу.

9 января 2019 года Лембергс подал жалобу в ЕСПЧ, утверждая, что высказывания министра нарушили его право на презумпцию невиновности.