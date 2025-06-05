Европейский центральный банк снова снизил процентные ставки

Большинство показателей базовой инфляции указывают на устойчивое закрепление инфляции около целевого уровня в 2%. Рост заработной платы остается значительным, но продолжает замедляться, а рост прибыли частично смягчает его влияние на инфляцию. Совет также отмечает снижение опасений по поводу ужесточения условий финансирования, вызванных рыночной волатильностью и геополитической напряженностью в апреле.

Ожидается, что реальный рост ВВП в 2025 году составит в среднем 0,9%, в 2026 году - 1,1%, а в 2027 году - 1,3%. Отсутствие пересмотра показателя на 2025 год связано с лучшими, чем ожидалось, результатами в первом квартале и более слабыми прогнозами на оставшуюся часть года.

Несмотря на то что неопределенность в торговой политике негативно повлияет на инвестиции и экспорт в краткосрочной перспективе, увеличение государственных вложений в инфраструктуру и оборону будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе.

Рост реальных доходов и стабильность на рынке труда позволят домохозяйствам тратить больше. Это, вкупе с улучшением условий финансирования, укрепит устойчивость экономики к внешним шокам.

Как уже сообщалось, ЕЦБ снижал все три процентные ставки на заседаниях в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте и апреле этого года. В июле 2023 года ставки не менялись, но в июне того же года все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

С июля 2022 года до сентября 2023 года совет ЕЦБ на десяти заседаниях подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордных уровней в борьбе с высокой инфляцией, после чего оставлял их без изменений.

По данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в мае снизилась до 1,9% по сравнению с 2,2% в апреле, достигнув самого низкого уровня с сентября. При этом инфляция опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.