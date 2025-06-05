Европейский центральный банк снова снизил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 5 июня, принял решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.
На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитным операциям овернайт будет снижена до 2%. Именно эта ставка отражает направление монетарной политики ЕЦБ.
Основная ставка по операциям рефинансирования была снижена до 2,15%, ставка по кредитам овернайт - до 2,4%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 11 июня.
В заявлении ЕЦБ отмечается, что решение о снижении ставки по депозитам, которая определяет направление монетарной политики, принято на основе обновленной оценки перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и трансмиссионного механизма монетарной политики.
В настоящее время инфляция близка к среднесрочному целевому уровню ЕЦБ - 2%. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов, среднегодовая инфляция в 2025 году составит 2%, в 2026 году - 1,6%, а в 2027 году - 2%.
Эти значения на 0,3 процентного пункта ниже мартовского прогноза для 2025 и 2026 годов, что объясняется более низкими ожидаемыми ценами на энергоносители и более крепким курсом евро.
Инфляция без учета цен на энергию и продукты питания, по оценкам, в 2025 году составит в среднем 2,4%, а в 2026 и 2027 годах - по 1,9%.
Большинство показателей базовой инфляции указывают на устойчивое закрепление инфляции около целевого уровня в 2%. Рост заработной платы остается значительным, но продолжает замедляться, а рост прибыли частично смягчает его влияние на инфляцию. Совет также отмечает снижение опасений по поводу ужесточения условий финансирования, вызванных рыночной волатильностью и геополитической напряженностью в апреле.
Ожидается, что реальный рост ВВП в 2025 году составит в среднем 0,9%, в 2026 году - 1,1%, а в 2027 году - 1,3%. Отсутствие пересмотра показателя на 2025 год связано с лучшими, чем ожидалось, результатами в первом квартале и более слабыми прогнозами на оставшуюся часть года.
Несмотря на то что неопределенность в торговой политике негативно повлияет на инвестиции и экспорт в краткосрочной перспективе, увеличение государственных вложений в инфраструктуру и оборону будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе.
Рост реальных доходов и стабильность на рынке труда позволят домохозяйствам тратить больше. Это, вкупе с улучшением условий финансирования, укрепит устойчивость экономики к внешним шокам.
Как уже сообщалось, ЕЦБ снижал все три процентные ставки на заседаниях в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте и апреле этого года. В июле 2023 года ставки не менялись, но в июне того же года все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.
С июля 2022 года до сентября 2023 года совет ЕЦБ на десяти заседаниях подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордных уровней в борьбе с высокой инфляцией, после чего оставлял их без изменений.
По данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в мае снизилась до 1,9% по сравнению с 2,2% в апреле, достигнув самого низкого уровня с сентября. При этом инфляция опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.
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