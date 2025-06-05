Отмена поверки счетчиков воды: бизнес предупреждает о последствиях

Владельцам квартир по всей Латвии больше не нужно будет проходить повторную поверку счетчиков воды. Такое решение во вторник, 3 июня, приняло правительство, обосновав его тем, что массовый контроль оказался неэффективным. Тем временем представители отрасли недовольны отказом от обязательной поверки и предсказывают рост мошенничества с учетом воды. В происходящем также усматривают лоббирование интересов частной компании, об этом сообщает TV3 Ziņas.
До сих пор нормативы обязывали владельцев квартир раз в четыре года проводить повторную поверку счетчиков воды.
Центр защиты прав потребителей в ходе контрольных закупок пришел к выводу, что система контроля, на которую жители ежегодно тратят около пяти миллионов евро, оказалась нецелесообразной. Поэтому было решено отказаться от массовых проверок счетчиков.
Управляющие компании, однако, предупреждают, что без этого механизма контроля начнется хаос и злоупотребления, поскольку станет сложнее объяснить разницу в показаниях потребления воды.
"Недобросовестные пользователи, которым больше не нужно будет проходить поверку, смогут делать со счетчиками что угодно - подавать любые показания, и не будет этого четырехлетнего периода, когда должен прийти мастер, все проверить, при необходимости заменить и выдать сертификат. Это можно сравнить с покупкой автомобиля, у которого нет обязательного техосмотра, потому что производитель указал гарантию на 10 лет - ездим как ездим, и никому ничего проверять не надо", - говорит член правления управляющей компании HomeUp Гатис Розе.
Министр экономики в свою очередь подчеркивает - если в конкретных многоквартирных домах возникнут подозрения на утечку воды, управляющие и владельцы квартир по-прежнему смогут проводить поверку счетчиков.
"Если жители обнаружат утечки в доме, они смогут провести все необходимые действия, но это не будет массовым обязательным требованием - есть проблема или нет. Ведь во многих домах такой проблемы нет, однако поверка все равно регулярно требуется. Мы считаем, что новая система позволит более целенаправленно решать подобные вопросы", - отметил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
Тем временем представители прежних участников отрасли - компаний, занимающихся поверкой счетчиков воды - выражают обеспокоенность поспешностью, с которой были приняты поправки. Их не пригласили к обсуждению за стол переговоров.
Более того, в происходящем они видят признаки лоббирования интересов одной литовской компании, желающей выйти на латвийский рынок. Речь идет о производителе "умных" счетчиков воды, которому, как утверждается, мешают устаревшие счетчики. В нескольких самоуправлениях уже начали продвигать закупки именно таких устройств.
"В технических требованиях к закупкам абсолютно по всем пунктам видно, что продвигается именно этот производитель - и батареи со сроком службы 16 лет, и другие параметры, которые другие производители просто не могут предложить. Как мы уже заявляли от имени отрасли и писали как в Бюро по надзору за закупками, так и в Совет по конкуренции - это лоббистская инициатива в интересах одного предприятия", - говорит член правления поставщика сантехнических услуг SIA OB serviss Владислав Эйдимтс.
Министр отрицает, что отстаивает интересы частного бизнеса. По его словам, жители и в дальнейшем смогут использовать привычные счетчики.
"Это своего рода кампания против процесса. Мы никого не обязываем менять что-то или переходить на какие-то новые решения - все могут продолжать использовать то, что было до сих пор. Можно покупать новые устройства по мере окончания срока годности, как это делалось раньше, можно приобрести умные счетчики. Это ложные заявления, распространяемые с целью сопротивления новой системе", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Тем временем компании, занимающиеся поверкой счетчиков, угрожают обратиться в Конституционный суд, если Министерство экономики не пересмотрит принятое решение.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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