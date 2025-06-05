Отмена поверки счетчиков воды: бизнес предупреждает о последствиях

"Если жители обнаружат утечки в доме, они смогут провести все необходимые действия, но это не будет массовым обязательным требованием - есть проблема или нет. Ведь во многих домах такой проблемы нет, однако поверка все равно регулярно требуется. Мы считаем, что новая система позволит более целенаправленно решать подобные вопросы", - отметил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Тем временем представители прежних участников отрасли - компаний, занимающихся поверкой счетчиков воды - выражают обеспокоенность поспешностью, с которой были приняты поправки. Их не пригласили к обсуждению за стол переговоров.

Более того, в происходящем они видят признаки лоббирования интересов одной литовской компании, желающей выйти на латвийский рынок. Речь идет о производителе "умных" счетчиков воды, которому, как утверждается, мешают устаревшие счетчики. В нескольких самоуправлениях уже начали продвигать закупки именно таких устройств.

"В технических требованиях к закупкам абсолютно по всем пунктам видно, что продвигается именно этот производитель - и батареи со сроком службы 16 лет, и другие параметры, которые другие производители просто не могут предложить. Как мы уже заявляли от имени отрасли и писали как в Бюро по надзору за закупками, так и в Совет по конкуренции - это лоббистская инициатива в интересах одного предприятия", - говорит член правления поставщика сантехнических услуг SIA OB serviss Владислав Эйдимтс.

Министр отрицает, что отстаивает интересы частного бизнеса. По его словам, жители и в дальнейшем смогут использовать привычные счетчики.

"Это своего рода кампания против процесса. Мы никого не обязываем менять что-то или переходить на какие-то новые решения - все могут продолжать использовать то, что было до сих пор. Можно покупать новые устройства по мере окончания срока годности, как это делалось раньше, можно приобрести умные счетчики. Это ложные заявления, распространяемые с целью сопротивления новой системе", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.

Тем временем компании, занимающиеся поверкой счетчиков, угрожают обратиться в Конституционный суд, если Министерство экономики не пересмотрит принятое решение.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas