Видео Сотрудники Минобороны нарушают правила, паркуясь в неположенном месте

Правила должны быть одинаковыми для всех, а здесь их нарушают каждый день. Попробуйте сами там припарковаться - через 15 секунд появится охранник. Это означает, что они все прекрасно знают и сознательно нарушают. Очень некрасиво", - говорит очевидец.

Согласно фотографиям, доступным в интернете, подобная дорожная разметка на этом участке существует как минимум с 2018 года. Кроме того, вблизи пешеходного перехода ставить автомобиль запрещено уже с 2011 года.

В Департаменте городской среды и мобильности Рижской думы пояснили, что на этом участке присутствует как сплошная линия, так и отличающееся мощение тротуара - в отличие от соседнего отрезка, где парковка разрешена. Для особо невнимательных водителей дорожный знак устанавливать не планируется.

"На улице Элизабетес в этом месте нанесена разметка 920 - сплошная линия, которая указывает на то, что здесь парковка запрещена. Если кто-то оставляет транспортное средство - это грубое нарушение ПДД", - заявила Лелде Рудзика, представитель Департамента городской среды и мобильности Рижской думы.

В день, когда Bez Tabu приехали на заранее согласованное интервью, машины с запретного участка исчезли, их место заняли дорожные конусы с маркировкой учреждения. Представитель министерства заявил, что теперь контролю за соблюдением правил на этом участке будет уделяться больше внимания.

"Хочу отметить, что нарушают не только сотрудники министерства. Здесь паркуются и другие водители - мы с этим боремся. Да, мы выдаем пропуска, предупреждаем, где разрешено, а где нет. Сотрудники бывают разные, специфика работы иногда требует, чтобы машины были под рукой. Мы не возражаем против наложения штрафов. Если нарушения повторяются - мы их изучаем, разбираемся в обстоятельствах. Но мы их не оправдываем. В случае нарушения сотрудники оплачивают штрафы из своего кармана", - сказал Агрис Барановскис, руководитель Отдела физической безопасности Министерства обороны.

Барановскис добавил, что министерство еще до интереса со стороны Bez Tabu направило в самоуправление просьбу официально разрешить парковку в месте, где она фактически уже происходит.

"Такая практика - выделение новых парковочных мест, особенно в центре города - больше не применяется, учитывая, что тротуар предназначен для уязвимых участников движения, а не для размещения автотранспорта", - ответили в самоуправлении.

В данный момент во внутреннем дворе министерства ведутся ремонтные работы, из-за чего количество доступных парковочных мест временно сократилось.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu