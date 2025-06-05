Житель Эстонии увидел, как в багажник авто кладут ребенка: полиция отреагировала

Проезжавший мимо велосипедист увидел, как около одной из гостиниц в Пярну кладут человека в багажник автомобиля, и позвонил в Центр тревоги, сообщила в четверг, 5 июня, пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Полиция быстро отреагировала на сообщение и начала поиски транспортного средства - проверила место происшествия, записи близлежащих камер и различные соответствующие описанию автомобили.

Благодаря сотрудничеству с владельцем гостиницы полиции удалось установить личности людей и связаться с ними.

Выяснилось, что это были туристы. Поскольку людей было больше, чем вмещал пятиместный автомобиль, одного ребенка решили положить в багажник.

Полиция подчеркивает, что багажник не предназначен для перевозки людей. В автомобиле можно ездить только в салоне и с использованием надлежащих средств безопасности - взрослый должен быть пристегнут ремнем безопасности, а для детей нужно использовать специальное кресло, соответствующее их весу и росту.