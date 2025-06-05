Без меня Трамп проиграл бы выборы, заявил Маск

"Без меня Трамп проиграл бы выборы. Какая неблагодарность", - написал Маск в соцсети X в ответ на заявление Трампа, сказавшего, что "очень разочарован" им.

В тот же день Трамп, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома, выразил сожаление по поводу ухудшения отношений с Маском.

"Я могу понять, почему он расстроен. У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они еще такими. Я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему", - заявил Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома.

Он отметил, что оказал Маску значительную помощь, и отверг утверждения миллиардера о том, что именно благодаря ему Трамп победил на выборах в прошлом году. По словам Трампа, он выиграл бы и без поддержки Маска, который, как сообщается, потратил не менее 250 миллионов долларов на поддержку его кампании в прошлом году.

Ранее Маск раскритиковал продвигаемый Трампом законопроект, предусматривающий масштабные налоговые льготы и сокращение расходов, который является центральным элементом его внутреннеполитической повестки.

На прошлой неделе Маск заявил, что прекращает участие в работе американского правительства, где он занимался вопросами сокращения федеральных расходов.