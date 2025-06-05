Видео Плитка приклеена скотчем. В каких условиях работают медики онкологического центра?

В предоперационной комнате, где врачи моют руки и готовятся к операции, тоже небезопасно: плитка очень скользкая, и, как рассказывают врачи, один из коллег уже падал.

Решение может быть только одно: четко определить срок начала реконструкции Онкологического центра и строго следовать плану.

"Больно от того, что организаторы системы здравоохранения не дают четкого сигнала и адекватного плана. Мы уже долго терпим и готовы потерпеть еще немного, если увидим ясную перспективу", - говорит врач.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") на этой неделе заявил, что деньги на реконструкцию Онкологического центра будут запрашиваться из оборонного бюджета. Тем временем распространившуюся информацию о возможном сокращении плановых услуг в медицинском учреждении глава правления больницы Эдгар Лабсвирс отрицает.

"Была слита внутренняя коммуникация двухмесячной давности. Причем неверно истолкованная и использованная как оружие. Еще раз хочу подтвердить - на данный момент никаких планов по сокращению объемов услуг нет", - подчеркнул Лабсвирс.

Он признает, что бюджет остается проблемой для больницы, однако убытки стали меньше, чем раньше. "Первый квартал показал заметные убытки у многих больниц, не только у RAKUS. Каждый год учреждение работает над тем, чтобы перераспределять финансирование и квоты в случае недоосвоения. Это типичный процесс для латвийской системы здравоохранения", - говорит Лабсвирс.

Тем временем врачи больницы обеспокоены происходящим в отрасли. Ресурс врачей не бесконечен. Находиться ежедневно в такой среде и бороться с многочисленными недостатками системы ведет только к одному - выгоранию.

"Больно видеть неравенство в условиях. Мы, молодые врачи, часто работаем в региональных больницах, и там рабочая среда и инфраструктура - совершенно другие. Там находятся средства на операционные блоки, хотя их нагрузка и сложность операций значительно ниже", - указывает Криста Арцимовича.

Врачи критикуют тот факт, что Латвийский онкологический центр - место, где выполняются самые сложные операции, - будет ремонтироваться последним.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas