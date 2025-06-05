Видео Плитка приклеена скотчем. В каких условиях работают медики онкологического центра?

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Эдгар Лабсвирс опровергает слухи о сокращении плановых медицинских услуг. В настоящее время выясняется, откуда поступила такая информация и с какой целью она была распространена. Тем временем врачи больницы выражают обеспокоенность происходящим, сообщает TV3 Ziņas.
Врач Криста Арцимовича только что закончила операцию. В Латвийском онкологическом центре ежедневно проводятся крайне сложные хирургические вмешательства, и именно здесь лечится примерно 85% всех онкологических пациентов страны.
"До сих пор, в 21 веке, мы продолжаем оперировать двух пациентов одновременно в одной операционной, что недопустимо для современного развитого мира", - подчеркивает врач.
Реконструкцию центра обещали уже несколько лет назад. Говорили, что финансирование будет. Персонал готовился переехать во временные помещения в Гайльэзерсе, однако внезапно стало известно, что из-за нехватки средств реконструкцию откладывают.
"Я бы очень хотела, чтобы организаторы системы здравоохранения приехали к нам и увидели, в каких условиях оперируются онкологические пациенты, которых год за годом Минздрав называет приоритетом", - отмечает Криста Арцимовича.
Общая картина становится все более мрачной. "Вот наши лампы, которые снова и снова чинятся и ждут замены. [Вопрос от TV3: Не было ли случаев, что лампа гаснет во время операции?] К сожалению, да", - признает врач.
И эпитет "плитка сыплется со стен" соответствует действительности: одна из отремонтированных плиток закреплена скотчем. "Когда к нам приходят студенты - потенциальные будущие специалисты здравоохранения - они шокированы тем, что видят", - отмечает медицинский работник.
В предоперационной комнате, где врачи моют руки и готовятся к операции, тоже небезопасно: плитка очень скользкая, и, как рассказывают врачи, один из коллег уже падал.
Решение может быть только одно: четко определить срок начала реконструкции Онкологического центра и строго следовать плану.
"Больно от того, что организаторы системы здравоохранения не дают четкого сигнала и адекватного плана. Мы уже долго терпим и готовы потерпеть еще немного, если увидим ясную перспективу", - говорит врач.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") на этой неделе заявил, что деньги на реконструкцию Онкологического центра будут запрашиваться из оборонного бюджета. Тем временем распространившуюся информацию о возможном сокращении плановых услуг в медицинском учреждении глава правления больницы Эдгар Лабсвирс отрицает.
"Была слита внутренняя коммуникация двухмесячной давности. Причем неверно истолкованная и использованная как оружие. Еще раз хочу подтвердить - на данный момент никаких планов по сокращению объемов услуг нет", - подчеркнул Лабсвирс.
Он признает, что бюджет остается проблемой для больницы, однако убытки стали меньше, чем раньше. "Первый квартал показал заметные убытки у многих больниц, не только у RAKUS. Каждый год учреждение работает над тем, чтобы перераспределять финансирование и квоты в случае недоосвоения. Это типичный процесс для латвийской системы здравоохранения", - говорит Лабсвирс.
Тем временем врачи больницы обеспокоены происходящим в отрасли. Ресурс врачей не бесконечен. Находиться ежедневно в такой среде и бороться с многочисленными недостатками системы ведет только к одному - выгоранию.
"Больно видеть неравенство в условиях. Мы, молодые врачи, часто работаем в региональных больницах, и там рабочая среда и инфраструктура - совершенно другие. Там находятся средства на операционные блоки, хотя их нагрузка и сложность операций значительно ниже", - указывает Криста Арцимовича.
Врачи критикуют тот факт, что Латвийский онкологический центр - место, где выполняются самые сложные операции, - будет ремонтироваться последним.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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