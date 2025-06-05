Видео Новые подробности аварии в Плявниеках, где автомобиль врезался в стену здания

Приближаясь к месту происшествия, прохожие достают телефоны. На этом участке улицы Аугуста Деглава аварии случаются нечасто, поэтому большое количество автомобилей оперативных служб указывает на серьезность ситуации.

Подойдя ближе, окружающие сразу задаются вопросом - есть ли пострадавшие, ведь BMW врезался в стену здания рядом с остановкой общественного транспорта, где почти всегда находятся люди. К счастью, никто не пострадал.

После столкновения водитель самостоятельно выбрался из машины и успел пообщаться с людьми, которые подошли и поинтересовались, нужна ли ему помощь.

Видео: Съемка очевидца, переданная TVNET

Он признался, что управлял автомобилем, не имея водительских прав.

Полиция подтвердила, что молодому человеку 20 лет и у него пока есть только учебное разрешение, так называемые "белые права".

Однако они не действуют, если он едет один, без сопровождающего опытного водителя. Затраты на возмещение ущерба наверняка будут значительными, но можно сказать, что парень легко отделался - он не травмировал ни себя, ни окружающих.

Читайте также Криминал и ЧП Видео ⟩ Автомобиль врезался в стену здания в Плявниеках

Как сказал один житель программе Degpunktā несколько дней назад о другом молодом человеке, утопившем свой BMW в местном пруду: "Ну, нужны же какие-то приключения в молодости. Будет что вспомнить".

Видео: Сюжет программы Degpunktā