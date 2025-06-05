США выдвинули нового верховного командующего НАТО в Европе

Кандидатура генерала военно-воздушных сил Алексуса Гринкевича была предложена президентом США Дональдом Трампом и поддержана 32 союзниками по НАТО, говорится в сообщениях Министерства обороны США и НАТО.

Теперь его назначение должно быть утверждено Сенатом США.

Гринкевич сменит Кристофера Каволи, который возглавлял усилия Запада по поддержке Украины в ее борьбе с Россией и укреплению способности НАТО сдерживать Москву.