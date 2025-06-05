Определены приоритетные направления развития Латвии в рамках НАТО

По словам министра, цели Латвии в области военного перевооружения ясны: в прошлом году была утверждена 12-летняя программа развития Национальных вооруженных сил (НВС), в которой поставлены цели, соответствующие целям НАТО. Поэтому Спрудс выступает за выделение 5% ВВП на нужды обороны.

Отвечая на вопрос о том, будет ли альянс выделять средства на оборонные проекты и стоит ли ожидать расширения присутствия союзных войск в Латвии - министр отметил, что в первую очередь каждая страна должна самостоятельно достигать поставленных целей, чтобы вносить вклад в коллективную оборону.

Одновременно Латвия настаивает на необходимости более широкого присутствия НАТО в странах, граничащих с агрессором. Уже сейчас в Латвии размещена многонациональная бригада, и она продолжает развиваться как в плане вооружения, так и в плане личного состава.

Кроме того, Латвия продвигает инициативы по расширению деятельности альянса на своей территории - как в форме учений, так и в виде ротации в воздушном пространстве.

Также ведется работа над созданием принимающей инфраструктуры, в частности в порту Лиепаи, где НАТО уже утвердило инвестиции на миллионы евро.

Ранее сообщалось, что НАТО договорилось о крупнейшей программе перевооружения со времен холодной войны.

Программа предусматривает значительное усиление потенциала сдерживания и обороны в ближайшие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для военного альянса.

Среди ключевых приоритетов - системы вооружения дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона и мобильные сухопутные силы, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.