Определены приоритетные направления развития Латвии в рамках НАТО

Как выяснило агентство LETA в Министерстве обороны, среди приоритетных направлений развития, определенных для Латвии в рамках НАТО, являются развитие механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, противовоздушная оборона, а также развитие возможностей по приему союзных войск.
Минобороны указало, что уже ранее информировало Кабинет министров о приоритетных направлениях, определенных НАТО, и правительство концептуально согласилось с тем, что в целях государственной обороны, достижения целей НАТО и обеспечения безопасности, а также для военной поддержки Украины, с 2026 года Латвия планирует направлять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Приоритетные направления, определенные НАТО, включают формирование боеспособной дивизии, развитие механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, системы противовоздушной обороны, а также усиление возможностей по приему союзных войск.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") на этой неделе находился с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия), где обсудил с министрами обороны стран НАТО укрепление потенциала сдерживания и обороны, подчеркнув необходимость увеличения инвестиций в сферу обороны.
Комментируя достигнутую НАТО договоренность о крупнейшей программе перевооружения со времен холодной войны, Спрудс отметил, что это историческое и важное решение, поскольку речь идет о движении к конкретным и четко сформулированным амбициозным целям альянса.
Министр подчеркнул, что при реализации этих целей необходимо уделить особое внимание противовоздушной обороне, артиллерийским системам, боеприпасам, технологиям и развитию дронов. Также необходимо формировать мощные подразделения, способные реализовывать региональные планы обороны - и Латвия уже движется в этом направлении.
По словам министра, цели Латвии в области военного перевооружения ясны: в прошлом году была утверждена 12-летняя программа развития Национальных вооруженных сил (НВС), в которой поставлены цели, соответствующие целям НАТО. Поэтому Спрудс выступает за выделение 5% ВВП на нужды обороны.
Отвечая на вопрос о том, будет ли альянс выделять средства на оборонные проекты и стоит ли ожидать расширения присутствия союзных войск в Латвии - министр отметил, что в первую очередь каждая страна должна самостоятельно достигать поставленных целей, чтобы вносить вклад в коллективную оборону.
Одновременно Латвия настаивает на необходимости более широкого присутствия НАТО в странах, граничащих с агрессором. Уже сейчас в Латвии размещена многонациональная бригада, и она продолжает развиваться как в плане вооружения, так и в плане личного состава.
Кроме того, Латвия продвигает инициативы по расширению деятельности альянса на своей территории - как в форме учений, так и в виде ротации в воздушном пространстве.
Также ведется работа над созданием принимающей инфраструктуры, в частности в порту Лиепаи, где НАТО уже утвердило инвестиции на миллионы евро.
Ранее сообщалось, что НАТО договорилось о крупнейшей программе перевооружения со времен холодной войны.
Программа предусматривает значительное усиление потенциала сдерживания и обороны в ближайшие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для военного альянса.
Среди ключевых приоритетов - системы вооружения дальнего радиуса действия, противовоздушная оборона и мобильные сухопутные силы, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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