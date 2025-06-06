ВСУ не хватает FPV-дронов. Действительно ли Россия превосходит Украину в войне беспилотников?

На фоне диверсионных операций с применением FPV-дронов, таких как «Паутина», может прозвучать странно, что этой весной Украина впервые начала отставать от России в количестве и качестве беспилотников. Однако именно об этом говорят, как публично, так и в частных беседах, известные украинские эксперты, военные и специалисты по БПЛА.
Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
«Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV в день, теперь такого и в помине нет», — вздыхает командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Варакин.
Его слова подтверждают еще десятки офицеров ВСУ, с которыми пообщалась Украинская служба Би-би-си.
Беспилотники-камикадзе очень важны для удержания линии фронта в Украине, которую российская армия постепенно продавливает.
На фоне диверсионных операций с применением FPV-дронов, таких как «Паутина», может прозвучать странно, что этой весной Украина впервые начала отставать от России в количестве и качестве беспилотников.
Однако именно об этом говорят — как публично, так и в частных беседах — известные украинские эксперты, военные и специалисты по БПЛА.
В первую очередь все они обращают внимание на нехватку FPV-дронов, которые должны обеспечивать создание и удержание так называемой killzone — «мертвой» территории глубиной 10-15 км вдоль линии фронта, которая сделала бы невозможным продвижение российской пехоты.
И это при том, что власти Украины признают: беспилотники — основное средство поражения для Сил обороны, обеспечивающее уничтожение почти 80% целей.
В публичных заявлениях чиновники утверждают, что их производство наращивается и, по их словам, возможности составляют около 10 млн штук в год.
«Яма» в поставках
«Хочу «поблагодарить» министерство обороны — за три месяца Третья штурмовая бригада не получила ни одного FPV-дрона. Нам не хватает. Без FPV, которые поставляло государство, мы нормально так «просохли» за эти три месяца», — заявил в середине мая командир Третьей штурмовой бригады (сейчас переформатирована в корпус) Андрей Билецкий.
Это заявление наделало шума, и только после него бригаде выделили необходимое количество дронов.
Однако системной проблемы это не решило.
Дело в том, что около 500 подразделений БПЛА Сил обороны снабжаются дронами по смешанной системе, которую можно условно описать как 30/30/30.
Примерно треть беспилотников военные части получают напрямую от минобороны, а остальное покупают сами или получают от волонтерских фондов.
«Из общего количества дронов те, которые мы получили централизованно от государства, — это одна треть. Еще треть — это купленные на деньги, которые зашли на счет части, и треть — дроны, полученные благодаря поддержке украинского народа», — объясняет в интервью Би-би-си капитан Юрий Федоренко (позывной «Ахиллес»), командир 429-го отдельного полка БПЛА.
«Провисание» в количестве дронов этой весной произошло в той трети, которую должно обеспечивать государство.
«Есть объективные причины, почему произошла задержка с поставкой, но есть и субъективные», — говорит Федоренко.
По его словам, к объективным причинам относится бюрократическая волокита с финансированием и контрактами с производителями БПЛА в этом году.
«Это выглядит так: сегодня у нас деньги есть, потому что партнеры дали, мы заказали, но то, что мы заказали, окажется в войсках через два месяца».
Что касается субъективных причин, то командир полка, не вдаваясь в подробности, говорит о «непрофессионализме» отдельных чиновников в некоторых звеньях этого процесса.
Дефицит дронов, образовавшийся этой весной, подтверждает в разговоре с Украинской службой Би-би-си командир батальона беспилотных систем 58-й мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин.
«В прошлом году мы спокойно позволяли себе уничтожать в день по 11-17 единиц техники. В ходе активных боевых действий мы могли позволить себе использовать по 100 FPV в день, и их качество было более-менее нормальное, то есть семь-восемь из 10 попадали в цель. Что у нас сейчас? Сейчас бригада у нас по нарядам может в месяц получить всего 200-300 FPV», — объясняет он.
Комбат говорит, что сейчас потребность подразделения в месяц составляет 2200-2500 дронов, но от государства поступает очень малое количество.
Большинство БПЛА бойцы батальона вынуждены покупать сами непосредственно у производителей.
Пока именно возможность ВСУ самостоятельно закупать необходимое вооружение у производителей фактически удерживает ситуацию от критической.
Известная волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская говорит, что проблема возникла из-за внезапной смены в начале года руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ) — структуры минобороны, занимающейся закупкой техники и вооружений для Сил обороны.
Источник Украинской службы Би-би-си в руководстве крупного украинского производителя дронов говорит, что по состоянию на май АОЗ действительно заключил контракты только на 20% его возможностей.
Собеседник связывает это как с проблемами внешнего финансирования, так и со стремлением государства закупать более дешевые единицы техники у более широкого круга производителей, которые не всегда могут выполнить контракты или имеют проблемы с качеством продукции.
АОЗ предоставила Би-би-си комментарий, в котором фактически отрицает пробелы в процессе закупок БПЛА в текущем году.
«Это направление является одним из наших ключевых приоритетов», — заявляет агентство.
По состоянию на май 2025 года компания уже заключила государственные контракты более чем на 2,3 миллиона FPV-дронов, что превышает показатели предыдущих лет в разы.
В целом контракты по беспилотным системам покрывают 81% от потребностей армии, сформулированных генеральным штабом и министерством обороны.
«Мы не определяем потребности самостоятельно, а реализуем их в пределах предоставленного бюджета», — подчеркивают в АОЗ.
С начала года Агентство оборонных закупок уже поставило на фронт более 593 тысяч закупленных государством дронов, сообщают в АОЗ.
Избирательность распределения
Правда, распределением дронов между бригадами занимается уже не агентство, а структуры, ответственные за логистику в Генеральном штабе — именно там принимаются решения, какие подразделения и в каких объемах получат вооружение.
Именно на этом этапе возникают перекосы в ту или иную сторону, когда отдельные подразделения получают минимальное количество дронов, а другие снабжены более или менее нормально, говорят источники Би-би-си.
«У нас выборочное обеспечение. Нет такого, что у всех батальонов БПЛА равные условия», — заявляет комбат Варакин.
Из-за «несправедливости» распределения некоторые подразделения на определенных участках фронта оказываются в более сложных условиях и вынуждены искать решения, как и где срочно раздобыть БПЛА.
Ситуацию должна исправить запущенная в прошлом году программа Минцифры под условным названием «дроны за баллы» (или «боевые баллы»). Ее суть проста: за каждую уничтоженную цель подразделение БПЛА получает определенное количество баллов, которые потом может обменять на необходимые ему дроны на специальной торговой платформе.
Каждый месяц по этой программе составляется рейтинг подразделений, которые, по логике, должны иметь лучшее обеспечение качественными дронами. Однако в реальности программа «дроны за баллы» пока так и не заработали в полной мере.
Комбат Варакин говорит, что до сих пор не получил на руки БПЛА, в частности, ночные бомберы и FPV-камикадзе, которые заказал еще в феврале по этой программе.
Такая же ситуация сложилась и в полку Ахиллеса.
«Есть большая задолженность по программе «дроны за баллы», которая возникла за эти полгода. Но, по моему убеждению, к августу эта ситуация должна выровняться», — прогнозирует Федоренко.
Источник Украинской службы Би-би-си в командовании ВСУ считает, что задержка произошла из-за того, что Минцифры не рассчитало, как на практике оперативно и масштабно обеспечивать дронами значительное количество подразделений, которые участвуют в программе «дроны за баллы».
Проблемы с качеством
Однако самая существенная проблема, на которую обращают внимание все опрошенные нами военные, это ненадлежащее качество FPV-дронов, которые в последнее время начали поступать в войска от государства.
И это происходит на фоне повышения качества российских беспилотных комплексов.
«Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас все масштабно», — отмечает в фейсбуке бывший депутат, а ныне главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.
Его слова подтверждает Игорь Луценко, командир подразделения БПЛА, соучредитель Центра поддержки аэроразведки. Он призывает украинский бизнес срочно помочь государству в гонке беспилотных технологий.
Сергей Варакин говорит, что получает «очень много» некачественных FPV-дронов. Бойцы его батальона вынуждены за свой счет докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на нужном участке фронта.
Все это отнимает много сил и финансов.
«Я хочу достать [аппарат] из коробки и запустить его в полет. А не везти его в мастерскую и делать из него "Франкенштейна", чтобы он хоть куда-то улетел», — возмущается он.
Украинская служба Би-би-си пообщалась с операторами дронов нескольких бригад, которые сейчас держат оборону на Покровском направлении. Все они жаловались на нехватку FPV-дронов и сказали, что всеми возможными способами пытаются самостоятельно достать их, иногда собирая их из старых запчастей.
«Мне часто привозят несколько мешков поломанных дронов, чтобы я собрал из них хоть что-то, потому что работать надо уже сейчас», — рассказал один из операторов возле Покровска.
У бригад появились свои мастерские, чтобы доводить до ума дроны прямо у линии фронта, ведь часто их получают такого качества, что без доработки они не пригодны к использованию.
Другая огромная проблема — нехватка боеприпасов к FPV-дронам. Их кустарным способом производятся в таких мастерских, но при этом погибают многие специалисты, вынужденные делать боезаряды из подручных средств.
Еще больше проблем с оптоволоконными дронами. Кроме того, что Россия смогла раньше запустить массовое производство этих «неуязвимых» беспилотников, она смогла обеспечить их высокое качество.
Украина пытается догонять, но пока сталкивается с технологическими трудностями — большим количеством некачественных катушек, намотки и самого оптоволокна, говорит комбат из 58-й особой механизированной бригады.
«Ты привозишь на позицию эти 10 км. катушки, а она на 2-2,5 км обрывается. Это проблема, потому что идет штурм, ты на эти дроны рассчитываешь, а они не летят», — объясняет он.
Согласно информации Минобороны, к началу июня к эксплуатации в Силах обороны допущено около 60 видов оптоволоконных дронов украинского производства.
«Роль беспилотных систем на поле боя растет. Статистика уничтожения враждебных целей свидетельствует о том, что дроны — это уже не вспомогательный инструмент, а одно из ключевых средств», — ранее комментировал эту тему заместитель министра обороны Валерий Чуркин.
Кто выигрывает?
За 2024-й и начало 2025 года Россия смогла систематизировать и расширить свое производство FPV-дронов. Она создала аналог украинских беспилотных систем и подготовила высокопрофессиональные подразделения операторов БПЛА, например «Рубикон», которые уже доставляют немало хлопот украинским войскам на самых горячих участках фронта.
Украина тем временем продолжает развивать свой «зоопарк» беспилотников, распыляя ресурсы и силы между разными производителями, которые по-разному подходят к созданию вооружения. Часто они готовы жертвовать качеством продукции ради снижения его себестоимости, а это означает ухудшение характеристик, говорит в комментарии Украинской службе Би-би-си источник в руководстве одного из крупных оборонных предприятий.
Кроме того, россияне смогли качественно модернизировать свои основные дальнобойные дроны — шахеды — и существенно увеличили дальность поражения своими FPV-дронами на поле боя.
Также они быстрее вывели на поле боя технологическую новинку —беспилотники с искусственным интеллектом.
В середине мая известный украинский эксперт по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») сообщил о сразу нескольких таких случаях.
Такие БПЛА идут роем из шести-семи бортов, распознавая друг друга по раскраске крыльев.
«Уникальная цветная маркировка на крыльях позволяет рою держаться вместе. Идут, как птицы, друг над другом, чтобы видеть маркировку», — объясняет Флэш.
Обнаружив цель, БПЛА самостоятельно принимает решение атаковать ее. Благодаря ИИ эти дроны, например, могут часами летать над трассами, выискивая военные машины.
Правда, собеседник Украинской службы Би-би-си в руководстве одного из крупных и эффективных подразделений ВСУ призывает не драматизировать ситуацию.
«Да, по некоторым направлениям они нас обогнали, но по другим — мы все еще впереди», — отмечает офицер.
По его словам, Украина отстает от России в области оптоволоконных БПЛА, но впереди в количестве дронов-перехватчиков. У России больше ударных беспилотников тактического действия типа «Ланцет», но Силы обороны смогли нарастить количество своих Deepstrike-БПЛА и разведывательных «крыльев». В российской армии больше коптеров-разведчиков типа «Мавик», но пока у украинской армии больше качественных ночных бомберов типа «Баба-Яга».
Паритет сохраняется в количестве беспилотников с автоматическим донаведением и мультироторных дронов-камикадзе.
По мнению собеседника Би-би-си, технологический рывок России, в частности, по оптоволокну, был бы невозможен без помощи Китая.
Отчасти это же говорит и Владимир Зеленский. По его словам, Китай помогает россиянам в производстве таких дронов, как, например, «Мавик».
«Китайский «Мавик» открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители», — цитирует украинского президента агентство Bloomberg.
Это же издание цитирует неназванного европейского чиновника, заявившего, что слова Зеленского соответствуют его оценкам. По словам чиновника, Китай вроде бы сократил поставки некоторых компонентов дронов западным покупателям, одновременно увеличив поставки в Россию.