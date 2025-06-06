ВСУ не хватает FPV-дронов. Действительно ли Россия превосходит Украину в войне беспилотников?

Проблемы с качеством

Однако самая существенная проблема, на которую обращают внимание все опрошенные нами военные, это ненадлежащее качество FPV-дронов, которые в последнее время начали поступать в войска от государства.

И это происходит на фоне повышения качества российских беспилотных комплексов.

«Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас все масштабно», — отмечает в фейсбуке бывший депутат, а ныне главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

Его слова подтверждает Игорь Луценко, командир подразделения БПЛА, соучредитель Центра поддержки аэроразведки. Он призывает украинский бизнес срочно помочь государству в гонке беспилотных технологий.

Сергей Варакин говорит, что получает «очень много» некачественных FPV-дронов. Бойцы его батальона вынуждены за свой счет докупать определенные детали, чтобы дрон мог летать на нужном участке фронта.

Все это отнимает много сил и финансов.

«Я хочу достать [аппарат] из коробки и запустить его в полет. А не везти его в мастерскую и делать из него "Франкенштейна", чтобы он хоть куда-то улетел», — возмущается он.

Украинская служба Би-би-си пообщалась с операторами дронов нескольких бригад, которые сейчас держат оборону на Покровском направлении. Все они жаловались на нехватку FPV-дронов и сказали, что всеми возможными способами пытаются самостоятельно достать их, иногда собирая их из старых запчастей.