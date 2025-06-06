Больше нефти - новая стратегия ОПЕК+. Что это значит для РФ?

Удачным для российской экономики 2025 год не станет, а может оказаться кризисным. Среди причин - санкции и цена на нефть. В начале июня страны ОПЕК+ договорились об очередном увеличении добычи нефти.
Высокие доходы от экспорта нефти позволили России относительно легко пережить первые годы войны против Украины - нехватки в деньгах РФ не испытывала. Но в 2025 году ситуация меняется. Цены на нефть падают, и эксперты не видят оснований для разворота тренда. Снижение экспортных доходов само по себе - уже серьезный вызов. Но ситуация может стать еще хуже, в том числе, если будут усилены санкции против РФ. С какими проблемами Россия уже столкнулась из-за цен на нефть и санкций, и что ее ожидает - в материале DW.
Как сокращение доходов от нефти влияет на экономику
Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа в мае составили 512,7 млрд рублей, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Минфина РФ. Это минимальный уровень с января 2023 года.
В начале 2023 года по российскому нефтяному экспорту мощно ударили санкции. В первые месяцы после введения ценового потолка странами G7 и эмбарго со стороны Европы, нефть из России продавалась с существенной скидкой к Brent. Тогда баррель Urals стоил, по данным Минэкономразвития, 49 долларов. Сейчас - 52 доллара. В начале этого года основная причина уже не в санкциях, а в снижении мировых цен из-за увеличения добычи странами ОПЕК+.
Продолжая сравнение с 2023 годом, стоит отметить, что в рублях российская нефть сейчас стоит дороже. В январе 2023 года баррель Urals продавался за 3,4 тысячи рублей, сейчас - за 4,2 тысячи. Но и этого недостаточно: в российском бюджете заложена значительно более высокая цена - 5,3 тысячи рублей за баррель.
По итогам января-апреля, федеральный бюджет оказался дефицитным на 3,2 трлн рублей, что соответствует 1,5% ВВП. Минфин уже пересмотрел прогноз дефицита на 2025 год: теперь он ожидается на уровне 1,7% ВВП вместо запланированных ранее 0,5%.
Новая стратегия ОПЕК+ и ее последствия для России
Об очередном увеличении добычи страны ОПЕК+ договорились в начале июня. С июля она вырастет на 411 тысяч баррелей в сутки. На такое же значение добыча увеличивалась в мае и будет увеличена в июне.
Как ранее писала DW, увеличение добычи - новая стратегия ОПЕК+. Раньше картель ее ограничивал, пытаясь создать дефицит и тем самым добиться роста цен. Но прежняя стратегия не сработала. Цены выросли до уровня, при котором стала рентабельной разработка новых месторождений в США и ряде других стран. Они увеличили выпуск - и рост цен остановился. Теперь ОПЕК+ наоборот наращивает предложение, выбрасывая на рынок нефть, без которой он легко может обойтись - чтобы уронить цены и потеснить разогнавшихся конкурентов.
По данным Reuters, инициатива исходит от Саудовской Аравии. Королевство готово мириться с низкими ценами достаточно долго. В то время как Россия, по сведениям информированных собеседников агентства, предлагала взять паузу - воюющей стране падение нефтегазовых доходов пережить труднее.
Какие цены на нефть ожидаются в этом году
Июньское решение ОПЕК+ не вызвало падения цен - они, наоборот, даже немного выросли. Рынок ждал этого шага, и он уже был учтен в котировках, объясняет старший аналитик сервиса "Альфа-Инвестиции" Игорь Галактионов. Но дальнейшие перспективы не слишком обнадеживающие - во всяком случае для России. Ничто не указывает на возможный рост цен.
Во-первых, ОПЕК+ может продолжить ускоренно наращивать добычи. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с планами Саудовской Аравии, королевство будет настаивать на увеличении и в августе, и, вероятно, в сентябре - каждый месяц еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Это существенные объемы - учитывая, что дополнительная добыча в мае, июне и июле уже превышает ожидаемый прирост мирового спроса в этом году. Во-вторых, рынок следит не только за предложением, но и за спросом.
"Рост потребления топлива в Китае начал замедляться еще в прошлом году - в этом году тренд может быть еще более выраженным, - замечает аналитик. - Торговые войны Дональда Трампа добавляют неопределенности: из-за них может пострадать вся мировая экономика, а вместе с ней и спрос на нефть. При благоприятном новостном фоне мы можем увидеть временный скачок в районе $65-66 за баррель, но для устойчивого роста нужны более серьезные фундаментальные драйверы".
Но даже $65 за баррель Brent - это примерно, как сейчас - России мало. В этом случае цена Urals будет в районе $50, ниже того уровня, на который рассчитывает правительство.
Что известно о "сокрушительных" санкциях США
Снижение цен на нефть может ударить по российской экономике еще сильнее, если Запад усилит санкции. Возможные меры сейчас активно обсуждаются. Самая громкая инициатива - так называемые "сокрушительные санкции", предложенные американским сенатором Линдси Грэмом.
Разработанный им законопроект предполагает введение пошлин в 500% на импорт из стран, которые продолжают покупать российские нефтепродукты, нефть, природный газ или уран. Документ уже поддержали 82 из 100 сенаторов. Звучит действительно "сокрушительно", но как именно это будет работать - непонятно.
"В реализацию этой завиральной идеи сенаторов я, мягко говоря, верю слабо - как мы видим, США не по силам удерживать даже 145-процентные пошлины против Китая, - рассуждает экономист Владислав Иноземцев. - Не вижу никаких шансов на введение втрое больших пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть и нефтепродукты. А это, по состоянию на апрель 2025 года, Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия, Нигерия - и, в конце концов, сам Европейский Союз".
Отвечая на вопросы журналистов, Линдси Грэм признал, что законопроект может потребовать доработки. Он, в частности, не убрал возможность исключений для стран, оказывающих поддержку Украине.
Как снижение потолка цен ударит по доходам Кремля
Более реалистичным шагом выглядит снижение потолка цен на российскую нефть - особенно с учетом того, что к действующему сейчас уровню в $60 за баррель уже вплотную подошла цена Brent. Urals стоит заметно дешевле.
На недавней встрече министров финансов G7 в Канаде обсуждалось снижение потолка до $50 за баррель. По данным Financial Times, представители Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили в поддержку этой меры и хотели включить ее анонс в коммюнике по итогам саммита, а США попросили партнеров повременить. В финальном варианте коммюнике было сказано, что G7 "продолжит изучение всех возможных вариантов".
Украина призывает союзников снизить потолок гораздо сильнее, чем обсуждается. "С нашей точки зрения, разумный уровень потолка - 30 долларов за баррель", - заявил недавно министр иностранных дел Украины Игорь Сибига.
Согласно расчетам аналитического центра CREA, если потолок был изначально установлен на $30 за баррель, это привело бы к сокращению доходов России от нефти на 40% - или на 138 млрд евро - с момента введения санкций ЕС в декабре 2022 года до конца апреля 2025-го. В одном только апреле этого года потолок на уровне $30 уменьшил бы экспортные поступления на 38% (4,13 млрд евро).
Конечно, такие расчеты носят отчасти умозрительный характер - потолок цен почти никогда не соблюдался на 100%. Чтобы торговать нефтью в обход ограничений, Кремль собрал внушительный теневой флот танкеров. Тем не менее ущерб был нанесен. А сейчас, когда сами доходы снизились, усиление давления может оказаться особенно чувствительным.
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