Больше нефти - новая стратегия ОПЕК+. Что это значит для РФ?

Какие цены на нефть ожидаются в этом году

Июньское решение ОПЕК+ не вызвало падения цен - они, наоборот, даже немного выросли. Рынок ждал этого шага, и он уже был учтен в котировках, объясняет старший аналитик сервиса "Альфа-Инвестиции" Игорь Галактионов. Но дальнейшие перспективы не слишком обнадеживающие - во всяком случае для России. Ничто не указывает на возможный рост цен.

Во-первых, ОПЕК+ может продолжить ускоренно наращивать добычи. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с планами Саудовской Аравии, королевство будет настаивать на увеличении и в августе, и, вероятно, в сентябре - каждый месяц еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Это существенные объемы - учитывая, что дополнительная добыча в мае, июне и июле уже превышает ожидаемый прирост мирового спроса в этом году. Во-вторых, рынок следит не только за предложением, но и за спросом.

"Рост потребления топлива в Китае начал замедляться еще в прошлом году - в этом году тренд может быть еще более выраженным, - замечает аналитик. - Торговые войны Дональда Трампа добавляют неопределенности: из-за них может пострадать вся мировая экономика, а вместе с ней и спрос на нефть. При благоприятном новостном фоне мы можем увидеть временный скачок в районе $65-66 за баррель, но для устойчивого роста нужны более серьезные фундаментальные драйверы".